Landeck: ÖVP-Fraktion pflanzte neuen Baum

09.05.2017, 13:10 Uhr

Im Florianipark wurde eine Nordmanntanne gepflanzt. Der alte, markante Baum wurde bei einem Sturm im Februar entwurzelt.

LANDECK (otko). Ein Sturm hatte Anfang März in Landeck stellenweise Schäden angerichtet. Unter amderem wurde im Florianipark auch der markante Baum umgreissen. "Josef Straudi hatte ihn in den 1960er Jahren anlässlich seiner Hochzeit gesetzt. Für viele Landecker war der Platz nun kahl. Daher hat die ÖVP-Fraktion beschlossen eine möglichst große Normanntanne zu pflanzen, die künftig auch wieder als Weihnachtsbaum genutzt werden kann", erläuterte Stadtparteiobmann Herbert Mayer vergangenen Freitag. Finanziert wurde der Baum aus der Fraktionskasse. "Die ÖVP trägt zur Verschönerung der Stadt bei und der neue Baum passt perfekt in den idyllischen Park", betonte Bgm. Wolfgang Jörg.