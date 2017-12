Letzter Blick auf die Bergstation bevor wir uns auf diese Höhe von 2.200 m begeben

31.12.2017, 15:27 Uhr



Bergsilvester am Venet!

Dieses Bild von der Webcam auf dem Dach des Bergrestaurants vermittelt uns einen ersten Eindruck davon, was uns heuer in der Silvesternacht für ein Wetter erwarten wird.Fast wolkenloser Himmel in Richtung Norden bzw. Westen und Restwolken in Richtung Süden (wie hier im Bild). Der Windsack verrät, dass derzeit noch ein Wind mit ca. 30 bis 40 km/h bläst, aber bis Mitternacht sollte er auf ein laues Lüfter abklingen mit einer Geschwindigkeit von max. 10 km/h.

Die Temperatur beträgt derzeit +1,5° C und wird um Mitternacht auf max. 0° C sinken und morgen in der Früh wird sie auf ca. -3° C gesunken sein.Unter diesen Aspekt kann man davon ausgehen, dass wir in Richtung Westen und Norden ungetrübte Sicht bei angenehmen äußeren Bedingungen auf die "Silvesterballerei" im Talkessel Landeck - Zams haben werden.Hoffe morgen die fotografischen Ergebnisse euch präsentieren zu können.