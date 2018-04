Mittelalterspektakel und Bogensport locken nach Pfunds

29.04.2018, 10:20 Uhr

Ritter, Burgfräulein, Minnesänger und Bogenschützen - all das erleben die Gäste auf einer Zeitreise zurück ins Mittelalter. Der TVB Tiroler Oberland und der Verein Altfinstermünz verwandeln die Festung Altfinstermünz am 10. Mai zum Schauplatz des beliebten Mittelalterfestes. Am 12. Mai messen sich dann die besten Bogenschützen in Tschingls (Pfunds).



Anreise zur Festung

PFUNDS. Die alte Grenz- und Zollstation taucht am Donnerstag, 10. Mai, in längst vergangene Zeiten ein und präsentiert das Leben vor 500 Jahren in all seinen Facetten. Beim bunten Treiben mit dabei sein werden unter anderem Hofdamen, Gaukler und Narren, aber auch Prinzen und Prinzessinnen bevölkern das mittelalterlich anmutende Gemäuer. Ritter zeigen bei Schaukämpfen, wie sie mit dem Schwert umgehen können und Musiker sorgen mit passenden Stücken auf alten Instrumenten für stimmungsvolle Unterhaltung. Die spektakulären Feuershows der Truppe "Daidalos" treiben die Feststimmung zum Höhepunkt. Auch kulinarisch geht es zurück in längst vergessene Zeiten, Köstlichkeiten wie damals runden das Schauspiel für die ganze Familie perfekt ab. Los geht das Spektakel ab 11 Uhr.Da die Parkplatzmöglichkeiten begrenzt sind, richtet der Tourismusverband einen Shuttle-Service direkt von Pfunds ein (11.00 - 12.30 Uhr Pfunds Infobüro - Schalkl, 16.00 - 18.00 Uhr Schalkl - Pfunds Infobüro). Zudem führt ein wunderschön gelegener Fuß- und Radweg, familientauglich und komplett barrierefrei, in nur ca. 40 Minuten zur Festung und lässt die Vorfreude der Besucher auf die mittelalterliche Festivität noch größer werden.

3D Bogensportturnier in Tschingls

Bereits zum sechsten Mal veranstaltet der Bogensport Club Pfunds in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Tiroler Oberland den etablierten Wettbewerb am Outdoor-Parcours in Tschingls. Schützen aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz kämpfen am Samstag, den 12. Mai um den heiß begehrten Wanderpokal. Die alte Technik mit Pfeil und Bogen hat bis heute ihren Reiz nicht verloren und lockt neben den besten Bogensportlern auch zahlreiche Zuschauer an. Nach dem Turnierstart um 8.00 Uhr früh begeistert am Nachmittag die Bowhunter-Party mit einem musikalischen Rahmenprogramm. Die Band "Road Chicks" gibt Country Songs, Oldies, Rock und Pop zum Besten. Beim Auftritt der Line Dance Gruppe Pfunds geht so richtig die Post ab und auf der anschließenden Siegerehrung werden die Gewinner des diesjährigen Turniers gefeiert. Auch für das leibliche Wohl ist dank Grillspezialitäten und süßen Köstlichkeiten bestens gesorgt. Parkplätze sind in der Nähe der Fischeralm (Gehzeit ca. 15 Minuten) vorhanden.