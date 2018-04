Nauders: Motorrad- Auffahrunfall forderte einen Schwerverletzten

21.04.2018, 16:30 Uhr

Da er eine Fahrzeugkolonne zu spät bemerkte, fuhr ein deutscher Motorradfahrer einem PKW hinten auf und verletzte sich dabei schwer.

NAUDERS. Am 21.04.2018 gegen 09:20 Uhr lenkte ein 40-jähriger Ungar seinen PKW auf der B 180 von Pfunds kommend in Fahrtrichtung Nauders. In einer S-Kurve bei Kilometer 31,3 musste er seine Fahrgeschwindigkeit wegen einer Kolonnenbildung langsam verringern. Ein nachkommender 60-jähriger Deutscher nahm die Kolonnenbildung zu spät wahr, konnte sein Motorrad nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den PKW des Ungarn auf. Beim nachfolgenden Sturz zog sich der 60-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung in das BKH Zams gebracht. (Quelle: Polizei)