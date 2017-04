Neue Sänger herzlich willkommen!

28.04.2017, 10:28 Uhr

"Wir freuen uns, wenn engagierte Sänger Interesse zeigen, bei uns mitzusingen. Jeder ist herzlich willkommen und kann sich unter 0664/3434006 unverbindlich melden", so Obmann Otmar Kröll.Eine gute Gelegenheit, die Sänger zu hören, ist die Wallfahrtsmesse am Fest Christi Himmelfahrt um 10:00 Uhr in Kronburg. Unter der Leitung von Rolf Schiel, begleitet von Sara Schöpf, freuen sich die Sänger auf zahlreichen Besuch der Wallfahrtsmesse „Mit sehnsücht‘gem Herzen sind wir gekommen zu diesem heil’gen Ort“ von Franz Tomazic (Text) und Günther Anetsberger (Satz).