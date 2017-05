Neues Wegkreuz in Kappl eingeweiht

02.05.2017, 10:54 Uhr

"Das Kreuz symbolisiert für mich zwei Hände, die sich zum Himmel öffnen, derLängsbalken bildet eine Brücke zwischen Gott und den Menschen, der Querbalken ist Symbol für das Füreinander, das soziale Element", so Pfarrer Gerhard Haas bei der Einweihung des Wegkreuzes, zu dem viele Verwandte, Freunde und Bekannte gekommen waren.Das Wegkreuz wurde von den Familien Harald und Gerlinde Pöll sowie Adolf und Erna Pöll in Auftrag gegeben. Musikalisch umrahmt wurde die Weihe von Harald, Michael und Eva Pöll."Dieses Kreuz soll ein Ort der Kraft sein, des Nachdenkens und Betens, des Trostes und der Hoffnung, des Erinnerns und der Zufriedenheit", so Künstler Otmar Kröll, der für die Idee, den Entwurf und die Ausführung verantwortlich zeichnet.Die weiche, sanft geschwungene Form der Hülle, die sich aus der Erde kommend zum Himmel hin weitet, die starken, geraden Balken des Daches, die zur Erde ableiten, stehen für den Kreis des Lebens und die Unendlichkeit Gottes. Die Kreuzbalken zeigen nach oben, nach unten und zu den beiden Seiten, so dass das Kreuz zu einem Zeichen des Umarmens wird, das auch die vier Himmelsrichtungen einschließt.Drei bunte Felder im Dach, in den Primärfarben durchscheinend, bieten Schutz vor Regen und Schnee und stehen für die Heilige Dreifaltigkeit:Im Gelb leuchtet die Kraft des Heiligen Geistes. Im Rot spiegelt sich die Liebe Christi wider, der sein Blut gegeben hat, um die Menschheit zu erlösen. Und schließlich sind im Blau der Himmel und Gott Vater versinnbildlicht, der Schöpfer und Allerhalter."In meinem Heimatweiler Plattwies hat es, solange ich zurückdenken kann, nie eine Kapelle, einen Bildstock oder ein Wegkreuz gegeben", so Harald Pöll über den Grund ein Wegkreuz errichten zu lassen. "Es uns sehr wichtig, für das Projekt mit Otmar Kröll einen zeitgenössischen Künstler gewonnen zu haben. Otmar ist es ausgezeichnet gelungen, uns an seinen tollen Ideen teilhaben zu lassen und uns gleichzeitig in den Entwicklungsprozess des Wegkreuzes einzubinden", freut sich Pöll über diese einzigartige Erfahrung."Möge dieses Kreuz Frieden und innere Ruhe bringen, ein Ort der Erinnerung, der Stärkung und der Freude sein", betonte Pfarrer Haas abschließend.