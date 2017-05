NHT startet weiteres Wohnprojekt in Fließ

12.05.2017, 12:19 Uhr

Die Neue Heimat Tirol (NHT) errichtet in Fließ eine neue Wohnanlage mit insgesamt zwölf Mietwohnungen mit Kaufoption sowie einer Tiefgarage.

Fertigstellung bis Ende 2018

FLIEß. Am Freitag fiel im Rahmen eines Spatenstichs der Startschuss für das bereits zweite NHT-Projekt in der Oberländer Gemeinde Fließ. Anfang April ist im Ortsteil Urgen ein Wohnprojekt mit ebenfalls zwölf Mietwohnungen inklusive Tiefgarage fertiggestellt und übergeben worden. Bei der neuen Wohnanlage investiert die NHT rund 2,65 Mio. Euro."Das neue Projekt entsteht in der Schlosssiedlung und ist auf bis zu 24 Wohnungen ausgelegt. Der erste Bauabschnitt sieht zwölf Mietwohnungen und insgesamt 21 Tiefgaragenabstellplätze vor. Die Fertigstellung ist bis Ende 2018 geplant, dann starten wir mit der nächsten Bauphase", informier NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner.Bürgermeister Hans-Peter Bock ergänzt: "Ich freue mich über den nächsten Spatenstich für ein neues Wohnprojekt. Die Bagger stehen in Fließ nicht still. Als wachsende Gemeinde ist die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum bei uns in den letzten Jahren stark gestiegen. Entsprechend wollen wir gemeinsam mit Partnern wie der NHT auch konkrete Wohnprojekte verwirklichen."Für das aktuelle Projekt zeichnet sich das Büro driendl architects verantwortlich. Der länglich konzipierte Baukörper schiebt sich in den dahinterliegenden Hang und passt sich dadurch optimal an die Umgebung an. Auf der ersten Geschoßebene sind drei Zwei-Zimmerwohnungen und eine Drei-Zimmerwohnung, über die beiden obersten Geschoße sind insgesamt acht Drei-Zimmermaisonetten vorgesehen.

Bewährte Passivhausqualität

Ein Lift ermöglicht die barrierefreie Erschließung sämtlicher Ebenen. Alle Wohnungen sind nach Süden orientiert und bieten einen weiten Panoramablick. Auf der Tiefgarage mit 21. Abstellplätzen entsteht ein allgemein zugänglicher Dachgarten mit Kinderspielplatz. Die Bauausführung erfolgt in bewährter NHT-Passivhausqualität, die Wärmeversorgung über eine Gaszentralheizung.