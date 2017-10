Österreichs größtes Krimifest auch in Ischgl

Von 14. bis 21. Oktober 2017 findet erstmals das Krimifest Tirol statt. Ischgl beteiligt sich mit einer Matinee am 15. Oktober. Mit Alex Beer, Herbert Dutzler und Manfred Rebhandl werden gleich drei heimische Krimikapazunder im Alten Widum Passagen aus ihren Werken zum Besten geben. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Holzknopfmusi. Das Team der Bücherei Ischgl kredenzt einen Oktoberfest-Brunch. Beginn: 10.30 Uhr. Eintritt frei.

ISCHGL. Österreichs größtes Krimifestival, das Krimifest Tirol, steht in den Startlöchern. Die Initiatoren sind Krimiautor Bernhard Aichner und Haymon-Verleger Markus Hatzer. Einer der Programmpunkte findet am 15. Oktober ab 10.30 Uhr im Alten Widum Ischgl statt. Die Publikumslieblinge Alex Beer, Herbert Dutzler und Manfred Rebhandl lesen aus ihren Werken. Die Holzknopfmusi aus Ischgl sorgt musikalisch für Stimmung, während das Team der Bücherei Ischgl die Krimifans kulinarisch mit einem Oktoberfest-Frühschoppen verwöhnt (Unkostenbeitrag: Freiwillige Spenden).

Der Eintritt zum Krimifest in Ischgl ist frei. Um Anmeldung unter office@domcomm.at beziehungsweise 0699 10 28 72 63 wird gebeten.