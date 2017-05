Pfunds: Frontalkollison forderte fünf Verletzte

02.05.2017, 09:26 Uhr

Im Ortsgebiet von Pfunds kollidierten auf der Reschenstraße zwei Pkw frontal. Nur der Unfalllenker blieb unverletzt.

PFUNDS. Am 30. April 2017 um 15.55 Uhr lenkte ein österreichischer Staatsbürger (56) seinen PKW auf der Reschenstraße von Nauders in Richtung Landeck. Im PKW führte er noch zwei Frauen (85 und 51) sowie ein Kind (5) mit. Im Ortsgebiet von Pfunds, Stuben, geriet er mit dem PKW aus bisher unbekannter Ursache auf die gegenüberliegende Straßenseite, wo er mit dem PKW eines italienischen Staatsbürgers (70), der im PKW seine Frau (68) mitführte, frontal zusammenstieß. Bis auf den österreichischen Lenker, der unverletzt blieb, mussten alle Insassen von Notarzthubschraubern sowie zwei Rettungsfahrzeugen mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Zams eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. Zur Unterstützung der Berge- und Aufräumarbeiten war auch die FFW Pfunds mit vier Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz. (Quelle: Polizei)