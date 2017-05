Podiumsdiskussion zum Thema Gewalt in Landeck

Landeck : Altersheim |

LANDECK. „Respekt für Frauen“ in all seinen Facetten, sei es im Arbeitsleben, bei der Entlohnung, bei der Familienarbeit oder in der Politik – das ist das große Schwerpunktthema der Frauen in der Tiroler Volkspartei.

Am 22. Mai lädt die Landesleiterin der VP-Frauen Tirol, NR Elisabeth Pfurtscheller, zu einer hochkarätigen Runde mit Expertinnen und Experten aus dem Bezirk Landeck ein (19.00 Uhr im Altersheim Landeck, Schulhausplatz 11), um über das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen zu informieren und diskutieren.

„Statistisch gesehen, ist jede vierte bis fünfte Frau einmal im Leben von Gewalt betroffen, auch in Tirol. Daher gibt es zum Thema ‚Gewalt gegen Frauen‘ noch viel zu tun. Mit dieser Veranstaltung wollen wir Aufmerksamkeit erzeugen und stehen auch zusammen mit den Institutionen vor Ort für konkrete Hilfestellungen gerne zur Verfügung“, so Pfurtscheller.

Neben den eigenen vier Wänden und der Straße sind auch die sozialen Medien zunehmend Schauplatz von Übergriffen auf Frauen und vor allem auch auf Mädchen. An der Diskussion beteiligen sich das Gewaltschutzzentrum, Frauen im Brennpunkt, der Tiroler Kinderschutz, die Exekutive, die Männerberatung sowie VP-Sicherheitssprecher Toni Mattle. Im Anschluss besteht die Möglichkeit von Vier-Augen-Gesprächen.

Information und Diskussion 22. Mai 2015, 19:00 Uhr,

Altersheim Landeck, Schulhausplatz 11

Interessierte sind herzlich eingeladen!

Der Eintritt ist frei!