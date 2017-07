Region Kaunertal punktet mit digitalem Zeitzeugenarchiv

19.07.2017, 15:24 Uhr

Unvergessliche Erlebnisse und Geschichten wurden von Filmemacher Thomas Junker und Touristiker Charly Hafele festgehalten und sind ab sofort im Internet frei zugänglich abrufbar – www.kaunertaler-zeitzeugen.at

KAUNERTAL/KAUNS/KAUNERBERG (joli). Seit heute (19. Juli 2017) können sich Einheimische und Gäste vom Kaunertal sowie von Kauns und Kaunerberg über das spannende und freizugängliche digitale Zeitzeugenarchiv www.kaunertaler-zeitzeugen.at freuen, das in den historischen Ögg Höfen im Kaunertal präsentiert wurde."Uns ist es wichtig, dass es authentisch ist. So haben wir uns mit den Zeitzeugen auch über ihre Kindheit unterhalten", so Filmemacher Thomas Junker, der gemeinsam mit Touristiker Charly Hafele das kulturelle Erbe der Region Kaunertal auf Film festhält und einen Querschnitt über das Leben in diesem Gebiet zeigt: "Es ist eine Chronik, die mit modernen Mittel gestaltet wird. Wir fangen dabei die Gefühle und Emotionen der Menschen ein."

Unvergessliche Erlebnisse & Anekdoten

Wertvollen Erfahrungsschatz erhalten

Für die 150-minütige Dokumentation „Ein Jahr im Kaunertal – Nacht & Heint“ wurden in den Jahren 2014 und 2015 bereits über 60 Zeitzeugen aus der Region Kaunertal von Thomas Junker und Charly Hafele interviewt."Es ist für uns wichtig, dass es so eine Dokumentation gibt, um das Bewusstsein für die Wichtigkeit des ländlichen Raumes zu stärken", betonen Bgm. Pepi Raich (Kaunertal), Bgm. Peter Moritz (Kaunerberg) und Vizebgm. Matthias Schranz (Kauns).Die bestehende Dokumentensammlung wird in den nächsten drei Jahren (geplant bis 2019) mit neuen wertvollen Geschichten über die kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Vielfalt des Tales in Form von Interviews erweitert. Als Höhepunkt der aktuellen Produktion wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen 2017 seine Erinnerungen an das Kaunertal archivieren. Wissenschaftlich unterstützt wird das Team dabei von Chronist Martin Frey.Die neuen Zeitzeugenbefragungen werden mit Unterstützung des EU-Förderprogrammes LEADER und des Regionalmanagements Landeck abgewickelt – insgesamt € 54.000, wobei die Hälfte der Kosten vom TVB sowie den drei Gemeinden getragen werden."Durch die audiovisuelle Darstellung der einzelnen Interviews in einem jederzeit frei verfügbaren Online-Archiv werden Geschichten, Erlebnisse und Erfahrungen der Einheimischen über das Kaunertal, Kauns und Kaunerberg lebendig gehalten. Dies ist für die nachkommenden Generationen ebenso wichtig wie für unsere Gäste“, erläutert die TVB Geschäftsführerin Michaela Gasser den touristen Wert dieses Projektes.