Sarah Falch vom Restaurant Stüva zum Service des Jahres 2018 gekürt

03.10.2017, 13:10 Uhr

Der Große Restaurant und Hotelguide wählt Sarah Falch vom Restaurant Stüva in Ischgl zum „Service des Jahres“ in Österreich.

ISCHGL. Als Serviceleiterin sorgt Sarah Falch im Restaurant Stüva in Ischgl mit ihrem jungen Team für gleichermaßen professionellen wie lockeren Service, den der Große Restaurant und Hotelguide mit einer Auszeichnung zum „Service des Jahres 2018“ würdigt. „Es ist einfach großartig mit welcher Natürlichkeit und Warmherzigkeit Sarah Falch den Gästen im Restaurant Stüva begegnet und deren Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Souverän und mit leichter Hand leitet sie den Service, ist eine formvollendete Gastgeberin und nimmt jedem die Scheu, sich bei besonderen Fragen und Bitten an sie zu wenden. Dieses Feingefühl trägt nicht unerheblich zu einem vollkommenen kulinarischen Genuss bei.“ begründet die Jury die Auszeichnung.Gemeinsam mit Küchenchef Benjamin Parth betreibt die Serviceleiterin und Sommelière das Gourmetrestaurant Stüva im Hotel Yscla in Ischgl. Die von heimischen Testern vielfach ausgezeichnete Küche gepaart mit Top-Service im minimalistischen Ambiente des Gourmetrestaurant Stüva macht einen kulinarischen Abstecher ins Paznaun zum besonderen Erlebnis. Die Stüva hat zwischen Ende November 2017 und Anfang Mai 2018 täglich geöffnet. Ruhetage flexibel, eine rechtzeitige Reservierung wird empfohlen.