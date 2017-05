Schützentalschaft Landeck zogen Bilanz

04.05.2017, 12:06 Uhr

Die Talschaft Landeck zählt aktuell 554 Mitglieder – davon 461 aktive Marketenderinnen, Jungschützen und Schützen. "In den einzelnen Mitgliedkompanien wird gute und engagierte Arbeit im Sinne des Tiroler Schützenwesens geleistet und eine Vielzahl an Ausrückungen und Aktivitäten durchgeführt", erläuterte Gfall. So lud man im vergangen Jahr zur Talschaftswallfahrt nach Pettneu, dem Talschaftsfest in Pians, zum Talschaftsschießen in Schönwies, dem Bezirks KK Schießen in Landeck, den Bezirks-Leistungstest der Jungschützen sowie zur Osteuropa Sammelaktion. Bei der Landesskimeisterschaft in Fiss konnte sich Philipp Wolf von der Kompanie Landeck den Meistertitel sichern."Die Talschaft Landeck hat derzeit 65 Jungschützen und 11 Jungmarketenderinnen und ist damit im Nachwuchsbereich sehr gut aufgestellt", so Talschaftsjungschützenbetreuer Armin Rudig.Bei den Neuwahlen wurde der bestehende Talschaftsausschuss bestätigt: Talschaftskdt. Josef Gfall, Talschaftskdt.-Stv. Bruno Schönherr, Jungschützenbetreuer Armin Rudig, Ott Christian (Kassier, Schriftführer, Internetbeauftragter).Das heurige Talschaftfest findet am 23. Juli 2017 in Schönwies statt. Im kommende Jahr 2018 feiert die Schützenkompanie Hochgallmigg ihr 60-jähriges Bestehen und das Bezirksfest wird in Zams durchgeführt.