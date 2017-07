Serfaus: Piratenschiff ist am Berg gelandet

18.07.2017, 09:10 Uhr

Piratenweg eröffnet: Zum 10-jährigen Jubiläum inszenierte Bestseller-Kinderbuch-Autor Thomas Brezina die neuen Abenteuerwege.

SERFAUS/FISS/LADIS (otko). Vor mehr als zehn Jahren setzte die mehrfach preisgekrönte Familien-Urlaubsregion Serfaus-Fiss-Ladis mit den „Abenteuerbergen“ von Bestseller-Kinderbuch-Autor Thomas Brezina beispielgebende Akzente und verwandelte die einmalige Berglandschaft in eine fantastische Erlebniswelt für die ganze Familie. Pünktlich zum Jubiläum am 15. Juli präsentierten vergangenes Wochenende der renommierte Jungbuchautor und die drei Ferienorte nun neue, spannende begehbare Geschichte.Auf dem neuen Piratenweg in Serfaus lockt ab sofort die spannende Suche nach einem Geisterschiff, aber auch der Hexenweg in Fiss und der Forscherpfad in Ladis wurden ausgebaut und neu gestaltet. Eingeweiht wurden die Abenteuerwege standesgemäß mit einer Schiffstaufe im Beisein von Thomas Brezina, den ausführenden Firmen, vielen Medienvertreten und natürlich – vielen begeistern Kindern.Die Geschichte ist – wie könne es beim international erfolgreichen Autor und „Tom Turbo-Erfinder“ auch anders sein – rätselhaft und superspannend: „Und da soll es ein Geisterschiff geben, das während einer Sturmnacht angeflogen ist. Zahlreiche Gegenstände gingen damals über Bord und könnten die Sucher nun auf die richtige Spur zu Käpten Peppers Schiff bringen, wo sich ein geheimnisvoller Schatz verbergen soll…“, so weckt der Kinderbuchautor die Neugier.

Absolute Erfolgsgeschichte

Qualität der Abenteuerberge 2.0 begeistert

Piraten-, Hexenweg und Forscherpfad

Für Dr. Franz Tschiderer, Obmann des TVB Serfaus-Fiss-Ladis, sind die Abenteuerberge eine absolute Erfolgsgeschichte: "Früher hatten die Kinder in den Bergen oft Langeweile. Mit dem Abenteuerbergen haben wir 2007 etwas völlig Neues geschaffen und die Kinder sind nun mit Freude dabei. Damals hatten wir noch Zweifel, ob es funktioniert, aber mittlerweile sind tausende Kinder durchgegangen und solche Themenwege haben sich im ganzen Alpenbereich durchgesetzt. Das Geld für die notwendige Erneuerung ist gut angelegt." In diesem Sinne dankte er Thomas Brezina für die Ideen.TVB-GF Josef Schirgi bedankte sich vor allem bei den ausführenden Firmen für die perfekte Zusammenarbeit: „Es ist wunderschön zu sehen mit welcher handwerklichen Qualität die phantastischen Geschichten von Thomas Brezina in die Natur gezaubert worden sind. Diese Liebe im Detail begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen!“Pünktlich zum Jubiläum wurde aber nicht nur die neue Route entwickelt – die „Abenteuerberge 2.0“ bieten auch technologisch viel Neues: Mit einer eigens entwickelten Abenteuerberge-App werden die Wege auch auf dem Smartphone erlebbar. Mit den „erwanderbaren“ Abenteuern trafen Thomas Brezina, das Atelier Vogelweider und die drei Ferienorte Serfaus-Fiss-Ladis genau den Nerv der (Frei-)Zeit: seit 10 Jahren begeistern die Abenteuerberge Besucher quer durch die Generationen. Grund genug für den österreichischen Jugendbuchautor, sich für das heurige Jubiläum ein neues, spannendes Abenteuer zu überlegen und die fantastische Wanderung mit einer eigenen App auch aufs Smartphone zu bringen – und damit Natur und neue Medien spielerisch zu verbinden."Als Kind habe ich das Wandern nicht gemocht und meine Mutter hat mir immer Geschichten erzählt. Ich habe dann alles mögliche angedichtet und bin dann gerne mitgegangen", erzählte Brezina bei der Eröffnung. Besonders begeistert zeigte er sich von der wunderschönen Gegend, der Familienfreundlichkeit und der Qualität in der Ferienregion. "Es ist eine wunderbare Herausforderung, die Geschichten der Abenteuerwege weiterzuerzählen. Ein Piratenschiff hoch oben auf dem Berg war schon immer mein Traum. Ziel ist es, Familien zu überraschen und zu begeistern. Die Arbeit mit dem Team von Serfaus-Fiss-Ladis ist eine Freude. Und mit der neuen App wird das Abenteuer noch lebendiger. Trotzdem bleiben Berge, Natur und Überraschungen im Mittelpunkt", freut sich Brezina.Auch die beiden liebevoll ausgebauten und adaptierten Abenteuerwege in Fiss und Ladis stehen dem neuen Piratenweg in Punkto Spannung um nichts nach: Am Hexenweg bei der Schönjochbahn Mittelstation in Fiss stoßen die Kinder auf rätselhafte Riesen-Dinge, Türen, Spiegel und viele weitere verhexte Dinge mitten im Wald. Das Häuschen von Hexe Peppina und ihrer Familie steht nach einem Hexen-Unfall Kopf. Entdeckergeist ist hingegen auf dem Forscherpfad oberhalb von Ladis gefragt: Überdimensionale Tiere und Pflanzen geben Rätsel auf, die die jungen Wissenschafter ausgerüstet mit Lupe, Fernglas und Schreibwerkzeug lösen können.Um bestens für die ein- bis zweistündige Erkundung der Wege ausgerüstet zu sein, holen sich die Teilnehmer die Abenteuerrucksäcke mit Fernglas, Stift und Begleitheft (Kaution 30,- Euro) in einem der Tourismusbüros oder bei den Seilbahnen und laden sich die Abenteuerberge-App auf ihr Smartphone.Weitere Infos: www.serfaus-fiss-ladis.at