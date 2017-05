SoViSta legte Erfolgsbilanz vor

11.05.2017, 13:10 Uhr

Der Verein wurde 2011 gegründet und zählt mittlerweile 354 Mitglieder. Viele ehrenamtliche Aktivitäten wurden in dieser Zeit im Stanzertal gesetzt.

FLIRSCH (otko). Der gemeinnützige Verein SoViSta (Soziale Vision Stanzertal) konnte vergangenen Freitag bei der Jahreshauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahres zurückblicken. Fünf Jahre nach der Vereinsgründung zählt SoViSta bereits 354 Mitglieder. "Wir sind für alle im Tal da. Für Junge und Alte sowie Familien entsteht dadurch ein Mehrwert. Der Dank gilt auch allen Spendern und Sponsoren", betonte Obfrau Maria Kössler. Zur besseren Koordination der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen wurde die Struktur neu aufgestellt und die Bereiche neu definiert.Passend zum fünfjährigen Jubiläum konnten im vergangenen Jahr die beiden Projekte "Kümmerer" und Computeria umgesetzt werden. Die erste Gemeindeübergreifende Computeria mit Standorten in St. Anton am Arlberg, Pettneu am Arlberg, Flirsch und Schnann wird unter Beisein von LR Beate Plafrader am 19. Mai (ab 16 Uhr) im Wohn- und Pflegeheim in Flirsch offiziell eröffnet. Mit Manuela Falch-Ruetz wurde auch die "Kümmerer-Stelle" besetzt.

Zahlreiche Projekte

Ehrenamt weiter aktivieren

Auch in den Bereichen "Vital" und "Sozial" ist in den vergangenen Jahren viel passiert. Marion Chodakowsky ("Vital") berichtete über Projekte wie den Brotacker, die Kochgruppe oder die Ratschen- und Krippenbaukurse mit Edmund Abler. Beim großen Ratschenumzug wurden 5.100 Euro für den guten Zweck eingenommen.Im Bereich "Sozial" sind laut Margarethe Gonzo vor allem der Austausch und Vernetzung von Ehrenamtlichen und die Entlastung von pflegenden Angehörigen zu nennen. Auch die beliebten Themennachmittage für Senioren, die von Doris Juen organisiert werden, sind allseits beliebt. Dabei werden auch Jugendliche eingebunden, was zu einem generationenübergreifenden Austausch führt.Für heuer plant SoViSta die Teilnahme an der Entente Florale in St. Anton am Arlberg. Bei diesem europaweiten Wettbewerb wird zusammen mit den Volksschulkindern Brot gebacken. Zudem bekommt SoViSta im "Haus des Lebens", das im Herbst in St. Anton am Arlber fertig gestellt wird, ein Büro für Kümmerin Manuela Falch-Ruetz und Räumlichkeiten für Veranstaltungen. Der diesjährige SoViSta-Tag findet am 6. Oktober im Arlbergsaal in St. Anton am Arlberg statt. Auch das Ehrenamt soll weiter aktiviert werden. "Dazu bieten wir ab Herbst wieder einen Basiskurs für freiwilliges Engagement an. Wir freuen uns über zahlreiche Neuzugänge", so Falch-Ruetz.