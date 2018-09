Standing Ovations für Seilbahner Parth

11.09.2018, 09:10 Uhr

Vorstand Hannes Parth scheidet nach 36 Jahren mit Jahresende aus der Silvrettaseilbahn AG aus.

ISCHGL (otko). Bei der Hauptversammlung der Silvrettaseilbahn AG ging vergangenen Freitag eine Ära zu Ende. Vorstand Hannes Parth trat zum letzten Mal in seiner Funktion vor die versammelten Aktionäre. Mit Jahresende scheidet der 62-Jährige aus dem Unternehmen aus. Neben dem arrivierten Vorstand Markus Walser wurde mit 1. April Günther Zangerl in den Seilbahn-Vorstand bestellt.Nach der Präsentation des Geschäftsberichts blickte Vollblut-Seilbahner Parth zurück. In einer emotionalen Rede ging er nochmals auf die Höhen und Tiefen seiner erfolgreichen Berufslaufbahn ein. 1982 trat Hannes Parth in das Unternehmen ein, 1984 wurde er zum Prokuristen und 1987 wurde er zum Vorstand bestellt. "Der Seilbahner-Job ist der schönste und abwechslungsreichste, den man haben kann. Ich wollte nach dem Studium Steuerberater werden und hatte ein Angebot aus Bregenz. Dort war mir zuviel Nebel. Zurück in Ischgl habe ich dann im Blickpunkt ein Inserat von der Silvrettaselbahn AG gesehen, die einen Büroleiter mit Aufstieg zum Prokuristen suchten. Somit habe sich eine schönere Arbeit gefunden", scherzte Parth. Damals sei es aber eine bewegte und unruhige Zeit gewesen, da das Dorf über eine neue Silvrettabahn gespalten war. Auch im damaligen Vierer-Vorstand war die Stimmung schlecht. "Die Anlagen waren veraltet – es gab nur zwei Sesselbahnen – und es gab Schulden".

Innovation vorangetrieben



Weltgeltung erlangt

In der Ära Parth ging es aber dann steil nach oben. Seit 1982 wurden 544 Mio. Euro inkl. Wertsicherung 707 Millionen Euro investiert. "Wir haben viel in neue und innovative Beförderungsanlagen und in die Qualität der Restaurants investiert. Ziel war es immer das beste im Seilbahnsektor zu kaufen. Viele Dinge haben wir als erste eingeführt und auch im Design sind wir neue Wege gegangen. Auch mit der Beschneiung haben wir früh begonnen. Zudem haben wir in Sachen Infrastruktur viel im Dorf gemacht, wie z.B. die Freizeitanlagen, Tunnels, Garagen, Kreisverkehre etc.", resümierte Parth.Nach über 30 Jahren konnte 2013 auch das Projekt Piz Val Gronda umgesetzt werden. Die Zeit war nicht immer konfliktfrei mit der Politik. "Wir sind hier viel angelogen worden und mussten viele unnütze Studien machen. Hier ging es nur um eine Hinauszögerung einer Entscheidung", kritisierte der Seilbahn-Vorstand. Auch die Bürokratie habe in all den Jahren enorm zugenommen.In seiner Berufslaufbahn hat Hannes Parth zum Wohle des Unternehmens und des Tourismus über 20 Funktionen ausgeübt. 2006 und 2007 wurde er Seilbahner des Jahres und ist über die Grenzen Tirols hinaus ein anerkannter Experte. Die Silvrettaseilbahn AG gehört heute zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der Branche. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2017 lag bei 80 Mio. Euro, das EGT bei 24 Mio. Euro. Wie in der Vergangenheit werden keine Dividenden ausgeschüttet, der Jahresgewinn von 18,7 Mio. Euro fließt auf das Rücklagenkonto."Ich gehe mit gutem Gewissen und übergebe ein gut geführtes Haus", verabschiedete sich Parth. Die anwesenden Aufsichtsräte, Aktionäre und Mitarbeiter erhoben sich zu Standing Ovations."Hannes Parth hat dazu beigetragen, dass Ischgl Weltgeltung erlangt hat", dankte AR-Vorsitzender Jürgen Kurz. Bgm. Werner Kurz lobte die faire und innovative Vorgehensweise. "Abschied nehmen von einer Arbeit, die man gerne gemacht hat, ist hart. Wir haben ein gutes, brüderliches Verhältnis. Wenn wir gestritten haben, ist es meist um das Geld gegangen. Trotzdem haben wir immer im Sinne des Tourismus gearbeitet", so TVB-Obmann Alfons Parth.