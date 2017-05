Tag der offenen Tür an der FSBHM Landeck-Perjen

Programm

LANDECK/PERJEN. Die Fachschule für ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement Landeck-Perjen lädt am Sonntag, 21. Mai von 10 Uhr bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür.10 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche Perjen umrahmt vom BezirksbäuerinnenchorAusstellung von Werkstücken aus dem praktischen UnterrichtFashion and Dance ShowKinderparadiesKuchenbuffetGrillhendl und andere Spezialitäten aus der regionalen Küche