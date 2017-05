TFBS Landeck: Im Einsatz für eine saubere Umwelt

03.05.2017, 11:47 Uhr

Diesem Thema widmete sich die H2b der TFBS Landeck, mit dem Ziel, die Bevölkerung Landecks und Umgebung im Umgang mit achtlosem Wegwerfen von Müll zu sensibilisieren.Die SchülerInnen sammelten im Rahmen des Religionsunterrichts Müll im Umkreis der Tiroler Fachberufsschule in Bruggen. Erschreckend war das Ergebnis – Vier Säcke vollgefüllt mit Glasflaschen, alten Dosen, Plastikflaschen, Zigarettenstummeln u.v.m. wurden eingesammelt.Dieser Müll wurde in Kartonboxen gesteckt und an zwei öffentlichen Plätzen in der Landecker Innenstadt mit Informationen über die Verrottungsdauer zur Schau gestellt. Interessierte Passanten wurden zu ihrem Litteringverhalten interviewt.Zusätzlich wurde im Unterricht recherchiert, wie viel Zeit Müll benötigt, um zu verrotten. Eine Aludose beispielsweise benötigt 400 Jahre um vollständig zu verrotten, eine Glasflasche 4.000 Jahre. Auch eine Bananenschale bedarf einer Zeit von einem Jahr.Von großer Bedeutung ist es, das Image eines sauberen Tourismuslandes Tirol nachhaltig aufrechtzuerhalten.Für die Vermüllung ist jeder von uns verantwortlich und wir können alle dazu beitragen, Landeck sauber zu halten.Daher ein Appell der TFBS Landeck SchülerInnen an die Bevölkerung: "Bitte achten Sie darauf, Ihren Müll bis zum nächsten Mülleimer mitzunehmen und nicht achtlos wegzuwerfen."