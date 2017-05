Tösens: Frontalkollision forderte vier Verletzte

08.05.2017, 09:10 Uhr

Auf der Reschenstraße stießen zwei deutsche PKW-Lenker frontal zusammen. Die Insassen wurden zum Teil schwer verletzt.

TÖSENS. Am 6. Mai 2017, gegen 13:00 Uhr lenkte ein 82-Jähriger Deutscher einen Pkw auf der Reschenbundesstraße im Gemeindegebiet von Tösens in Richtung Prutz. Auf Höhe des Kilometer 11 geriet der Mann aus bisher unbekannter Ursache mit dem Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen einen von einem 79-jährigen Deutschen gelenkten, entgegenkommenden Pkw. Das Fahrzeug des 79-Jährigen überschlug sich und blieb am Fahrbahnrand liegen. Der Pkw des 82-Jährigen wurde über den linken Fahrbahnrand in eine Wiese geschleudert.Der 82-Jährige musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus geflogen. Der 79-Jährige und Mitfahrerrinnen im Alter von 72 und 76 Jahren wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. (Quelle: Polizei)