Tolle Kunst auf Schloss Landeck

Der Bezirksmuseumsverein stellte das Programm 2017 vor und zog Bilanz.

LANDECK (joli). Obmann Christian Rudig und Obmann-Stv. Christoph Carotta, vom Bezirksmuseumsverein Landeck, können aktuell rund 500 Mitglieder zählen und "auf ein erfolgreiches Jahr zurück blicken." Im vergangenen Jahr besuchten rund 14.000 Gäste das kulturträchtige Schloss in Landeck und ließen sich von den Ausstellungen beeindrucken. "Es wurde ein abwechslungsreiches und erfolgreiches Programm geboten." Auf Grund des beeindruckenden Ambientes auf Schloss Landeck, wird es gerne auch für Lesungen, Konzerte und Hochzeiten genutzt. Hierzu durfte man weitere 5.000 BesucherInnen begrüßen. Rudig sprach bei der Jahreshauptversammlung allen Subventionsgebern, Sponsoren und Partner einen besonderen Danke für ihre Unterstützung aus. Durch ihre Hilfe konnte das Dach des Turmes und der Zinnen neu eingedeckt werden.

Tolles Programm

Die heurige Saison wurde mit der Ausstellung von Arthur Sailer am vergangenen Freitag eröffnet. Doch damit nicht genug, denn die Schloss-Saison 2017 warten mit einem tollen Programm auf, bei dem für jeden etwas dabei ist.So sind weiters Werke von Beatryx Pirchner, Maria Spötl, Ursula Beiler & Adelheid Schmid-Nuss, Michael Schneider und Aline Schenk zu sehen: "Wie man sieht, haben wir 2017 Frauenpower pur im Schloss", so Christoph Carotta.Zu den Programm Highlight auf Schloss Landeck zählen auch heuer wieder "Bühne frei – Kleinkunstabend" (9. Juni), Konzerte, das Sommer-Kinderprogramm und nicht mehr weg zu denken der Oberländer Advent mit seiner Programmvielfalt. "Wir sind mit dem neuen Adventkonzept auf dem richten Weg und konnten die Besucherzahlen steiger", so das Team, das sich schon auf eine erfolgreiche Saison 2017 freut.