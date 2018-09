Trail- & Wegbauschulung in Nauders vereint 3 Nationen – Österreich, Italien & Schweiz

06.09.2018, 16:38 Uhr

Trail- und Wegbau Know-How dreier Länder trifft sich in Nauders am Reschenpass

NAUDERS. Vom 27.08 – 30.08.2018 veranstaltete der Tourismusverband Tiroler Oberland in Nauders eine Trailbauschulung für Trail- und Wegbauer der Region. Dabei wurde den ca. 15 Teilnehmern wichtiges Know-How im Bereich Trail- & Wanderwegbau von der Trailbaufirma Allegra aus der Schweiz übermittelt und wichtige Aspekte aus Theorie und Praxis miteinander vereint.Die Wege- & Trailbauarbeiter der Gemeinden Nauders, Pfunds und Graun behandelten im Laufe der 3-tägigen Schulung die Themen Planung, Neubau und Erhaltung von Trails. Zusätzlich wurden auch lokale Erdbaufirmen eingeladen und in den Prozess integriert und konnten somit kostenlos an der Schulung teilnehmen.Als großes Ziel des Projektes stehen das Erlangen und der Erhalt von wichtigem Wanderweg- und Trailbau Know-How innerhalb der Destination im Vordergrund. Zudem soll durch die Verfügbarkeit von ausgebildeten Trail- & Wanderwegbauarbeitern und entsprechenden Erdbaufirmen die Wertschöpfung diverser Projekte zukünftig in der eigenen Region bleiben. „Um die Nachhaltigkeit der Wanderwege und Trails zu verbessern und zugleich lokale Firmen miteinzubinden ist es sehr wichtig Erfahrungswerte des Wanderweg- und Trailbaus verstärkt in die eigene Region zu bekommen“, so Helmut Wolf, Vorstand des Tourismusverband Tiroler Oberland.

Im letzten Jahr wurden verschiedenste Projekte in der Region umgesetzt und realisiert. Neben der Sanierung des Almschmugglerweges Stieralm – Lärchenalm, des Zirmweges und des Wanderweges Mutzkopf – Schwarzersee werden heuer noch die Wegsanierungen Höhenweg und Goldseeweg abgeschlossen. Außerdem gehörten der Neubau des Bergkasteltrails sowie des Almtrails bis nach Plamort zu den durchgeführten Projekten. Auch Konrad Klapeer, Wegarbeiter des Tourismusverbandes Tiroler Oberland ist von der Schulung überzeugt: „Mit Hilfe des neuen Know-How im Bereich Wanderweg- und Trailbau kann eine hohe Qualität der Wanderwege und Trails in unserer Region erreicht werden, besonders durch die nachhaltige Bauweise mittels verschiedenster Naturmaterialien können auch die Erhaltungskosten entsprechend niedrig gehalten werden.“