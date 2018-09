Unfall beim Holzspalten in Kappl

09.09.2018, 07:22 Uhr

Ein 49-Jähriger geriet mit der linken Hand in den Holzspalter – ihm wurden vier Finger abgetrennt.

KAPPL. Am 08. September 2018 gegen 12.00 Uhr war ein 49-jähriger Österreicher in Kappl bei seinem Wohnhaus allein mit dem Spalten von Brennholz beschäftigt, als er aus noch ungeklärter Ursache mit der linken Hand in den Holzspalter geriet. Es wurden ihm dabei trotz Arbeitshandschuhe vier Finger der linken Hand abgetrennt. Nach Erstversorgung durch den diensthabenden Gemeindearzt wurde der Mann mittels Notarzthubschraubers in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die genauen Unfallumstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen. (Quelle: Polizei)