VS Grins: Auf den Spuren der Römer

08.05.2017, 12:32 Uhr

In Zusammenarbeit mit dem Verein "Via Claudia Augusta" wurde von den Studentinnen ein pädagogisches Konzept erarbeitet, dass auch für andere Schulen weiterverwendbar ist und problemlos umgesetzt werden kann."So lernt man Geschichte in der Volksschule Grins", betont Eva Lunger vom Verein "Via Claudia Augusta": "Wir möchten die Via Claudia Augusta allen näher bringen und auch andere Schulen dazu einladen dieses Projekt umzusetzen.""Die Kinder waren mit voller Motivation dabei", so die Studentinnen über die Projektwoche, die sich auch bei allen Unterstützern und Sponsoren bedanken.