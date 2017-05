Weiße Fahne bei der Atemschutzleistungsprüfung

12.05.2017, 12:00 Uhr

Landeck: Insgesamt 24 Trupps traten an – im Vergleich zum letzten Jahr bestanden alle die Prüfung.

LANDECK. Der Bezirks-Feuerwehrverband Landeck führte am Samstag, den 6. Mai 2017, in der Pontlatzkaserne Landeck die Atemschutzleistungsprüfung (ASLP) in Bronze, Silber und Gold durch. Die von Bewerbsleiter Anton Scherl und seinem Berwerterteam durchgeführte Leistungsprüfung war wieder ein großer Erfolg. Insgesamt sind 24 Trupps zur Prüfung angetreten – fünf Gruppen in Stufe 3 Gold, zehn Gruppen in Stufe 2 in Silber und neun Gruppen in Stufe 1 Bronze.26 Bewerter und vier Helfer (Station 3 Menschenrettung und Zuständige für die AS-Flaschenfüllung) sorgten für einen reibungslosen Ablauf der ASLP. Bei der Atemschutzleistungsprüfung wurden gesamt 96 Atemluftflaschen verwendet.Der Trupp Pettneu I konnte als einziger die Leistungsprüfung in Silber fehlerfrei abschließen. Besonders zu erwähnen ist jedoch, dass im Vergleich zum letzten Jahr, dieses Mal alle angetretenen Trupps die Prüfung bestanden haben.