"welt.klang.harmonie" - Nacht der 1000 Lichter in Kauns

Am Abend des 31. Oktober erstrahlen in vielen Pfarren tausende Lichter: Sie möchten uns einstimmen auf das Allerheiligen-Fest. Kirchen, Kapellen, besondere Orte, Wege weisen darauf hin, dass es das „Heilige“ auch in unserem persönlichen Leben gibt und laden dazu ein, in eine besondere Atmosphäre einzutauchen.Start des Lichterweges ist bei der Leichenhalle, dieser führt dann vom Kriegerdenkmal in die Kirche bis hin zum „alten Laden".

Es erwarten dich verschiedene Stationen, welche du in der Zeit von 20.00 bis 22.30 Uhr erleben kannst. Du bist eingeladen zu kommen, die Atmosphäre zu spüren, nachzudenken, still zu werden, zu beten, neue Kraft zu schöpfen ...Auf Euer Kommen freut sich Klangwelle Kauns