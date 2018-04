„Zurück zu den Wurzeln“ – Tauschmarkt in Kauns

28.04.2018, 17:36 Uhr

Der eine bringt, der andere nimmt, und dazwischen spannen sich die Gespräche von Fachsimpeleien über Anzucht und Pflege bis zum Preisgeben von geheimen Gartentipps.

Ein Pflanzentauschmarkt ist etwas Feines, ein Austausch von privaten Gartenpflanzen ist auch im kleinen Rahmen innerhalb eines Ortes ein Nährboden an Vielfalt und Kommunikation. So geschehen am 28. April 2018 in Kauns, wo bereits dieser Tauschmarkt ein fixer Bestandteil im Jahreskalender der Dorfbücherei geworden ist und wieder auf reges Interesse gestoßen ist.

Kräuter – Gemüse – Blumen – Obst

Eine große Vielfalt an verschiedensten Nutz- und Zierpflanzen fand neue Abnehmer und glückliche Besucher verließen mit ihren neuen grünen Setzlingen den "Kauner Bichl". Neben angeregter Unterhaltung und Erfahrungsaustausch hielt Kräuterpädagogin Anna Schopf einen Vortrag zum Thema „Zurück zu den Wurzeln“ mit wertvollen Tipps zu Auswahl, Verwertung und Einsatz diverser Wurzeln.Für das leibliche Wohl sorgten die fleißigen Bienen der Bücherei natürlich auch, bei Kuchen und Kaffee konnten die Gespräche vertieft werden. Auch jene, die mit leeren Händen kamen, gingen reich beschenkt nach Hause.Das Team der Dorfbücherei freut sich schon auf das nächste Jahr.