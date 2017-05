Europa fängt in Landeck an!

02.05.2017, 16:40 Uhr

GR Marco Lettenbichler will mit seinem jüngsten Antrag Vorteile der EU nutzen, volle Unterstützung von MEP Karoline Graswander-Hainz.

LANDECK. „In Zeiten, in denen immer mehr Menschen am größten Friedensprojekt in der europäischen Geschichte zweifeln, gilt es auch für uns als Gemeinde entgegenzusteuern, die Vorteile der EU zu nützen und unseren Bürgern und Bürgerinnen näher zu bringen“, sagt der Landecker Gemeinderat Marco Lettenbichler.Geht es nach Lettenbichler, soll das mit dem Programm „Erasmus+“ gelingen. In diesem Programm können Jugendliche im Alter zwischen 17 und 30 Jahren einen europäischen Freiwilligendienst für zwei bis 12 Monate in einem anderen EU-Staat ausüben. Von Seiten der EU werden hierzu großzügige Förderungen angeboten, die jeweilige Trägerorganisation muss dafür für Unterkunft, Verpflegung, Sprachkurs etc. aufkommen. Außerdem wird „Erasmus+“ vom Infoeck - Jugendinfo Tirol unterstützt.Lettenbichler möchte deshalb, dass die Gemeinde Kontakt zur Jugendinfo aufnimmt, „um in der Folge einem jungen europäischen Freiwilligen, die Möglichkeit zu bieten bspw. im Jugendzentrum mitzuarbeiten und somit das europäische Friedensprojekt unterstützen. Dafür müssen in einem ersten Schritt Realisierbarkeit und Finanzierbarkeit abgeklärt werden.“ Ein entsprechender Antrag wurde donnerstags dem Gemeinderat vorgelegt.Lettenbichlers Antrag hat es rasch bis nach Brüssel geschafft. Dort begrüßt MEP Karoline Graswander-Hainz die Initiative und sichert volle Unterstützung zu: „Auch die Wahlen in Frankreich haben es deutlich gemacht: Der proeuropäische Gedanke muss immer wieder und immer weiter gestärkt werden. Dass dazu von jungen Menschen auch auf Gemeindeebene Aktivitäten gesetzt werden, ist ein starkes Signal.“