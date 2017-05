Kaunertal: Raich folgt Raich

09.05.2017, 12:00 Uhr

ÖVP-Gemeindepartei kürte Bernhard Raich einstimmig zum neuen Ortsparteiobmann im Kaunertal.

KAUNERTAL. Unter der Anwesenheit von Landtagsvizepräsident und Bgm. von Galtür Toni Mattle hielt die ÖVP Kaunertal am 2. Mai 2017 ihren Gemeindeparteitag ab. Der scheidende Gemeindeparteiobmann und Bgm. Josef Raich übergab die Agenden seinem Sohn Bernhard.Josef Raich betonte in seinem Rückblick, dass sich die letzten Jahre enorm viel im Kaunertal verändert habe. So gibt es beispielsweise seit der letzten Gemeinderatswahl 2016 einen Gemeinderat, in dem alle Mandatare mit Ausnahme des Bürgermeisters selbst neu im Amt sind. Und so sei es auch an der Zeit, die Geschicke der Ortspartei in neue Hände zu legen.Landtagsvizepräsident Anton Mattle lobte einleitend gleich die anwesenden Gemeindemandatare des Kaunertals und meinte, dass er immer wieder gerne ins Kaunertal komme. Neben vielen Terminen in Innsbruck sei es immer wieder schön mit Freunden und Bekannten in den Gemeinden zusammenzukommen und im persönlichen Kontakt Freundschaften zu pflegen und Probleme, aber auch manch Erfreuliches zu besprechen.Bei der anschließenden Wahl wurde der neue Gemeindeparteiobmann Ing. Bernhard Raich einstimmig zum neuen Obmann gewählt. Dieser zeigte überrascht aber auch bewegt, dass so viel Vertrauen in ihn gesetzt wird. Abschließend meinte er, dass er die Wahl mit solch großem Rückhalt innerhalb der Gemeinde natürlich sehr gerne annehmen werde.

Wahlergebnis

Ortsparteiobmann Ing. Bernhard RAICHOrtsparteiobmann Stv. Ingeburg PLANKENSTEINEROrtsparteiobmann Stv. Harald STADLWIESERMitglied der Ortsparteileitung 1. Martin LARCHERMitglied der Ortsparteileitung 2. Peter LARCHERMitglied der Ortsparteileitung 3. Pirmin LENTSCHMitglied der Ortsparteileitung 4. Herbert PRAXMARERMitglied der Ortsparteileitung 5. Sabine PRAXMARERMitglied der Ortsparteileitung 6. Hubert RAGG