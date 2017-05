Landeck: Peter Vöhl neuer AAB-Bezirksobmann

09.05.2017, 14:30 Uhr

AAB-Landeck beging seinen Bezirkstag im Postgasthof Gemse in Zams. Peter Vöhl einstimmig zum neuen AAB Bezirksobmann des Bezirkes Landeck gewählt.



Wahlergebnis:

ZAMS. Kürzlich fand im Postgasthof Gemse in Zams der AAB Bezirkstag Landeck statt. Dabei durfte der langjährige Obmann Anton Lenz hochrangige Ehrengäste, darunter die Landesobfrau des AAB Tirol, LRin Beate Palfrader und ÖVP-Bezirksobmann Landtagsvizepräsidenten Bgm. Toni Mattle begrüßen.LRin Palfrader hob dabei hervor: „Wenn wir uns ansehen, wieviel Prozent der Bevölkerung unselbstständig erwerbstätig sind, so erkennt man die hohe Zahl an Menschen, für die sich der AAB verantwortlich fühlt und sich einzusetzen hat.“Landtagsvizepräsident und Bgm. Toni Mattle betonte die Wichtigkeit aller Bünde der Tiroler Volkspartei: „Angefangen bei der Jungen Volkspartei bis hin zum Seniorenbund findet jeder einen Ansprechpartner in unserer Gesinnungsgemeinschaft. Und genau dieser persönliche Kontakt zu Bürgern macht gute Politik aus.“, ist Mattle überzeugt.Anschließend wurden verdiente Mitglieder, darunter der langjährige Bezirksobmann Anton Lenz und Bezirksschulinspektor a.D. Robert Klien für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt.Bei der anschließenden Wahl wurde der gesamte neue Bezirksausschuss einstimmig gewählt.Der neue Bezirksobmann des AAB Landeck Peter Vöhl freute sich über die ungeteilte Zustimmung des Gremiums und bedankte sich bei seinem Vorgänger Anton Lenz für die geleistete Arbeit. In seiner Antrittsrede sprach er aktuelle Arbeitnehmerthemen an und gab als Ziel vor, für die rund 26.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bezirk mit dem AAB-Landeck ein gewichtiges politisches Sprachrohr zu bilden.Obmann Peter VÖHLObmann Stv. Reinhard CARPENTARIObmann Stv. Johannes SCHROTTJugendreferentin Marina ULRICHOrganisationsreferent Gökhan AKGÖZFinanzreferent Christian MATTSchriftführer Christian MATTAK Referent Christian MATTRegionalbeisitzer Guido MEHSER, Hartwig RÖCK, Jakob EGGFinanzprüfer Armin WACHTER, Peter HORVATH