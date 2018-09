3:2 - Heimsieg für SVL gegen Pitztal!

17.09.2018, 13:55 Uhr

Tiroler Liga

Landesliga West

Gebietsliga West

Bezirksliga West

1.Klasse West

2.Klasse West

Zams holt sich im Auswärtsspiel gegen Söll den nächsten Vollerfolg und verbucht drei Zähler! Es sei ein sehr schwieriges Spiel angesichts des Kunstrasenplatzes gewesen, meinte Trainer Josef Haselwanter nach der Partie. Die Hausherren agierten in einem zerfahrenen Spiel mit sehr vielen hohen Bällen und machten es den spielerisch stärkeren Gästen aus Zams nicht einfach. Darum dauerte es auch bis zur 69. Minute, als Fabian Burger die Zammer verdient mit 0:1 in Führung brachte. Der Jubel der Zammer dauerte allerdings nicht lange an, da die Söller im Gegenzug die Uhren wieder auf Null stellten und das 1:1 erzielten (70.). Zehn Minuten vor Schluss (80.) war dann aber Philipp Santeler zur Stelle und fixerte mit seinem Treffer den „Dreier“ für die Zammer. „Ein Spiel, das wir mit Willen gewonnen haben. In Summe war der Sieg aber verdient, da wir deutlich mehr Chancen hatten“, so Haselwanter zum Spiel und der erfolgreichen Auswärtsfahrt.„Dieses Spiel müssen wir eigentlich gewinnen, das waren verlorene Punkte – auch wenn wir das Spiel zum Schluss sogar noch verlieren hätten können“, trauerte SPG-Coach Alex Kregar nach Spielende zwei Punkten nach, die aufgrund der Leistung und des Chancenplus der Oberländer auf dem Punktekonto hätten landen müssen. Ein Lattenschuss und gute Möglichkeiten waren dabei, ein Torerfolg blieb der SPG aber verwehrt. Die Kregar-Elf bleibt somit bei fünf von sechs Runden ungeschlagen, kam dabei aber zu oft nur zu einem Unentschieden. Der Fokus liegt derweil schon wieder auf der nächsten Begegnung: „Nächste Woche geht es auswärts wieder gegen eine Topmannschaft und wir wollen dort drei Punkte holen. Wir sind gut drauf und ich freue mich auf dieses Match, da ich auch mit dem Milser Trainer ein freundschaftliches Verhältnis habe.“Im Schlagerspiel der Runde gelang der FG Schönwies/Mils gegen Ligaprimus Silz/Mötz nicht die erhoffte Überraschung. Die Hausherren gingen nach 22 Spielminuten in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang den Gästen durch einen verwandelten Elfmeter der zwischenzeitliche Ausgleich (38.). Nach dem Seitenwechsel entschieden die Silzer dann durch zwei Tore (46., 57.) die Partie zu ihren Gunsten und besiegelten die FG-Niederlage im Spitzenspiel der sechsten Runde.Der SV WinWin Landeck marschiert in der Gebietsliga West weiter nach vorne und gewinnt gegen die SPG Pitztal auf eigener Anlage. Zum Spiel: Florian Kofler brachte die Landecker früh (8.) nach einem Standard in Front und stellte somit die Weichen auf Sieg. Trotz strittiger Schiedsrichterentscheidungen gaben die Hausherren den Takt und das Tempo der Begegnung vor und erhöhten nach 38 Minuten verdient auf 2:0 – erfolgreicher Torschütze war Julian Köhle. Nach einer Stunde gelang den Pitztalern nach einem Standard der Anschluss zum 2:1. An den Kräfteverhältnissen im Stadion Perjen sollte dies nichts ändern: Wenig später (69.) machte Simon Zangerl mit dem 3:1 in Minute 69 den „Deckel drauf“. Der Ehrentreffer der Gäste in der sechsten Minute der Nachspielzeit war reine Ergebniskosmetik. „Ein absolut verdienter Sieg, der höher hätte ausgehen müssen. Das Ergebnis ist knapper als das Spiel eigentlich war, da die Pitztaler nur aus Standards mit Einwürfen und Eckbällen gefährlich wurden“, so SVL-Coach Jürgen Landerer.Stams und die SPG Arlberg trennten sich am Wochenende nach 90 umkämpften Minuten mit 1:1-Remis. Die Hausherren gingen in der Anfangsphase in Führung und schauten lange als der Sieger aus. Die Arlberger ließen allerdings nicht locker und erzielten gegen Ende der Partie (76.) den Treffer zum 1:1-Endstand.Der FC Raiba Paznaun musste sich auswärts gegen Götzens mit 4:1 geschlagen geben. In Halbzeit eins sei man den Gastgebern ebenbürtig gewesen, habe aber mit dem Schlusspfiff das 1:0 bekommen. Zwei weitere Treffer nach dem Seitenwechsel entschieden die Partie dann zugunsten der Hausherren, auch wenn Simon Pfeifer mit dem Anschlusstreffer (71.) zum 3:1 nochmals für Aufwind sorgte: „Mit dem Anschlusstreffer haben wir sie aus dem Konzept gebracht und die Chance auf das 3:2 war da, aber letztendlich haben wir aus einem Konter das entscheidende 4:1 bekommen“, so Trainer Emanuel Ehart, dem an diesem Tag sechs Stammspieler fehlten, aber die guten Leistungen der Nachwuchsspieler und des Torwarts hervorhob.Für die SPG-“Fohlen” gab es gegen den Ligaprimus FC Wacker Innsbruck nichts zu holen.Tor: Alexander Falch (50.)

Tor: Sandro Westreicher (83.)Tore: Daniel Lederle (15.), Thomas Haag (84.)Tore: Patrick Schütz (26., 75.), Josef Gritsch (48.), Christoph Sailer (81.) bzw. Gabriel Thurner (18.)