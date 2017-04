Förderer Abzeichen das Schiclub Arlberg für Apotheker

27.04.2017, 17:36 Uhr

Goldenes Abzeichen für Dr. Mag. Martin Hochstöger

LANDECK/LECH (hp) Der Schiclub Arlberg ist einer der berühmtesten Schiclubs auf der Welt und wurde bereits im Jahre 1901 gegründet. Die Mitgliedschaft des Clubs verteilt sich auf der ganzen Welt. Besonders Augenmerk beim SCA wird seit Jahrzehnten auf die Nachwuchsarbeit im alpinen Schilauf gelegt. Dr. Mag. Martin Hochstöger selbst seit vielen Jahren Mitglied beim SCA übergab kürzlich eine ansehnliche Summe für die Förderung der Jugend. Das goldene Förderer Abzeichen wurde von Olympiasieger und Weltmeister Patrick Ortlieb im Beisein von Monte Domestik vom SCA kürzlich in Oberelch verliehen. Die Tradition des alpinen Schilaufs und die damit verbundene Jugendarbeit hat in unserer Region eine große Bedeutung, deshalb meine Unterstützung dafür so Martin Hochstöger im O-Ton.