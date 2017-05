Freestyle: Finaler Oberlandtour-Stopp im Kaunertal

03.05.2017, 10:40 Uhr

Das Finale der Oberlandtour 2016 ging am Samstag den 29. April 2017 im Snowpark Kaunertal über die Bühne. Die 44 Teilnehmer kämpften noch einmal um wichtige Punkte für die Oberlandtour-Gesamtwertung.

KAUNERTAL. Das große Finale der Bezirksfreestyle Meisterschaft der Oberlandtour wurde vergangenes Wochenende, im Rahmen der Spring Classics, am Kaunertaler Gletscher ausgetragen. Alle Starter wurden am Vormittag von Coaches betreut und konnten miteinander Trainieren und sich von den erfahrenen Betreuern noch wichtige Tipps für den Contest abholen. Die Kinder und Jugendlichen haben sich während der Tour ständig weiterentwickelt und zeigten bei traumhaftem Wetter und besten Bedingungen Top Leistungen. Die Teilnehmer hatten 2 Läufe auf den Boxen oder Rails und 2 Läufe auf den Kickern, der jeweils bessere wurde in die Wertung genommen. Anschließend ging es ins Weißsee-Gletscherhaus zum Mittagessen. Gleich darauf folgte die Preisverteilung der Oberlandtour, es wurden auch die Gewinner der Gesamtwertung gekürt.Bei den Girls gewann den Tour Stopp Geiger Romina (SFL Fiss) vor Moosmann Sophie (SFL Fiss) und Partoll Emma (PFT Kappl). Die Ladies Wertung konnte Schmid Tamara (PFT Kappl) vor Jäger Selina (PFT Kappl) und Ressel Victoria (SFL Fiss) für sich entscheiden. Die Mini Klasse gewann Rudigier Loris (PFT Kappl) vor Wolf Alexander (PFT Kappl) und Strolz Dominik (SCA St. Anton). Bei den Newcomern wurde Ressel Noah (SFL Fiss) Erster, Sailer Lukas (PFT Kappl) Zweiter und Pale Florian (SFL Fiss) Dritter. Die Young Gun Kategorie gewann Egger Nico (PFT Ischgl) vor Sailer Manuel (PFT Kappl) und Wechner Elias (PFT Kappl). Die Rookie Klasse entscheidet Wolf David (PFT Kappl) für sich. Bei den Men wurde Ressel David, vor Huter Florian (SC Pfunds) und Dangl Mario, erster.

Oberlandtour Gesamtwertung:

Voller Erfolg

Mini: 1. Wolf Alexander2. Rudigier Loris3. Moosbrugger MaxNewcomer: 1. Ressel Noah2. Sailer Lukas3. Pale FlorianYoung Gun: 1. Egger Nico2. Sailer Manuel3. Wechner EliasRookie: 1. Wolf David2. Ernhofer Leon3. Raich ManuelMen: 1. Huter Florian2. Scalet Samuel3. Ressel DavidGirls: 1. Partoll Emma2. Geiger Romina3. Moosmann SophieLadies: 1. Schmid Tamara2. Jäger Selina3. Ressel VictoriaDie ersten fünf der Gesamtwertung in jeder Kategorie, werden zu einem Coaching Tag mit den Oberland Stars (ÖSV-Athleten vom Oberland) eingeladen. Das Ergebnis der Oberlandtour Gesamtwertung wird für die Aufnahme in den Bezirkskader ein wichtiges Kriterium sein. Die Kadererstellung des TSV SZL Bezirk Kaders erfolgt noch im Frühjahr. Der Bezirk Landeck ist Österreich weit Vorzeigemodell im Freestyle. Die Struktur mit Ski-Clubs, Bezirks- und Landeskader, sowie eine Bezirksmeisterschaft und Landescup Rennen gibt es nur in Tirol.Die Oberlandtour 2017 ist Geschichte, sie war wieder einmal ein voller Erfolg für alle Teilnehmer Ski-Clubs und die Organisatoren. Die Veranstalter Christoph „Giggo“ Wolf und sein Team möchten sich bei dem Tour-Sponsor LEKI, sowie bei allen lokalen Tour Stopp Sponsoren recht Herzlich bedanken.