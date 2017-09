Junioren-Europameister geehrt

25.09.2017, 13:51 Uhr

Beim „Tag des Sports in Wien“ wurde Fabian Achenrainer ausgezeichnet

Ried/Wien. 400.000 Fans, ein ganzer Tag voller Action auf mehr als 120 Mitmachstationen, fast 400 SportlerInnen, die gewürdigt wurden – das war der Tag des Sports am 23. September beim Wiener Prater. Einer der vierhundert erfolgreichsten Sportler Österreichs ist der erst 16-jährige Naturbahnrodler Fabian Achenrainer vom SV Ried i. O. Er wurde zum zweiten Mal in Folge für seine sportlichen Leistungen geehrt. Achenrainer wurde in der Wintersaison 2016/2017 Junioren-Europameister und Gesamtweltcupsieger im Einsitzer. Außerdem holte er sich im Doppel mit seinem Sautener Partner Miguel Brugger ebenfalls den Gesamtweltcup und sie wurden Vize-Junioren-Europameister. „ Es war wieder eine coole Veranstaltung und ich freue mich sehr über die Auszeichnung“, so Achenrainer.