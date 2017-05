Skiklub Landeck: Willi Gmeiner Gedächtnistour 2017

03.05.2017, 13:20 Uhr

Am Sonntag wurden die Teilnehmer mit herrlichem Wetter und besten Schneebedingungen bei der Tour zum Schönjoch belohnt. Anschließend an die Schitour fand in der Burschlkirche in Perfuchs der traditionelle Gedenkgottesdienst statt, der von Diakon Hannes Schwemberger gehalten wurde. Die jüngsten Teilnehmer, die die Tour zur Gänze mitmachten, waren, wie im Vorjahr, Madlen Pirschner mit sieben Jahren und Martin Pirschner mit 16 Jahren. Die ältesten Teilnehmer waren Herma und Fuzzi Huber. Eine Ehrung für die erste Teilnahme erhielt der Amerikaner Clint Vorauer, der als Deutsch-Assistenzlehrer im Schigymnasium Stams tätig ist. Die goldene Medaille für die siebte Teilnahme erhielten Maria und Mathias Pirschner. Mit dieser Gedächtnistour wurden die Winteraktivitäten 2016/2017 des Schiklub Landeck abgeschlossen und nun freut man sich auf viele schöne Sommertage im Urgtal auf der Landecker Schihütte.