Spaß und Spannung bei der Oberländer Beachtrophy

18.07.2017, 10:50 Uhr

GKI unterstützt Beachvolleyballturnier des SV-Ried

Beach-Feeling am Rieder Badesee

RIED. Pritschen, baggern, blocken hieß es bei der Oberländer Beachtrophy 2017. Bereits zum sechsten Mal organisierte der Sportverein Ried das Hobbyturnier, das heuer erstmals als Side Event der Veranstaltung „Sommernachtstraum“ durchgeführt wurde. Sonniges Wetter in Verbindung mit spannenden Volleyballmatches sorgte für tolle Stimmung bei den zahlreichen Teilnehmern und Zusehern.Der Sommernachtstraum des Sportverein Ried lockte einmal mehr zahlreiche Besucher an den Rieder Badesee. Neben kühlen Drinks und musikalischer Unterhaltung durch die lokale Band „Planquadrat“, standen vor allem die Beachvolleyballer im Mittelpunkt. Insgesamt zehn Mannschaften, zu je zwei Spieler, nahmen an der Oberländer Beachtrophy teil. Gespielt wurde im Modus „Jeder gegen jeden“, wobei Herren-, Damen- und Mixed-Teams gegeneinander antraten. Die 20 Spieler aus der Region zeigten ihr Können und boten den rund 60 Besuchern sehenswertes Volleyball. „Es ist schön zu sehen, dass sich so viele Menschen für die Beachtrophy begeistern und zeigt uns, dass dieses Turnier mittlerweile eine bewehrte Plattform für Hobbyspieler ist“, freut sich Fabien Pfeifenberger, Volleyballsektionsleiterin des SV-Ried. Den Turniersieg holten sich Daniel Falch aus St. Anton und David Egger aus Flirsch. Das Duo durfte sich über ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro freuen, das von Vizebgm. Thomas Greiter und Vereinsobfrau Sabine Burtscher übergeben wurde. Finanziert wurde die Beachtrophy unter anderem durch die Unterstützung des Gemeinschaftskraftwerk Inn. „Das gesamte Organisationsteam des SV-Ried bedankt sich herzlich beim GKI für die großzügige Unterstützung. Es freut uns, dass wir mit Hilfe unserer Sponsoren solche außerordentlichen Events auf die Beine stellen können“, so Sabine Burtscher.

Sportverein Ried seit 1966

Bereits 1966 wurde der SV-Ried gegründet und zählt mittlerweile rund 330 Mitglieder. Der Verein besteht aus den Sommersektionen Fußball und Volleyball sowie den Wintersektionen Ski und Rodeln. Aufgabe und Ziel des SV-Ried ist es, den Kindern und Jugendlichen geeignete Sportanlagen und ein sinnvolles Freizeitangebot zu bieten. Auch diesen Sommer gibt es einen Volleyballtrainingskurs, bei dem insgesamt 30 Kinder teilnehmen und sich bei einem Abschlussturnier spannende Matches liefern werden.