Tennis & Fun zu Gast in Landeck

02.05.2017, 11:16 Uhr

Landeck : Tennisplatz |

Am 30. April 2017 fand die beliebte Veranstaltungsserie

TENNIS & FUN in Landeck statt. Die Sonne strahlte vom wolkenlosen Himmel und so stand einem tollen Bewegungsfest für Kinder von 4 bis 12 Jahren nichts mehr im Wege.

Abwechslungsreicher Stationsbetrieb

Neben den drei betreuten Tennisstationen vom TC Landeck, erfreute sich das Event auch über eine ASVÖ-Bewegungsstation, wo Koordination, Spiel und Spaß vereint wurden. Die Kinder waren bei allen Aufgaben mit vollem Ehrgeiz und viel Motivation dabei!

Leckere Stärkung in der Mittagspause

Große Preisverlosung mit strahlenden Siegern!

Um bei den verschiedenen Stationen auch bis zum Schluss vollen Einsatz zeigen zu können, gab es neben einem tollen Startpaket mit kleiner Verpflegung und Überraschungen, in der Mittagspause für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Tennisclub Landeck zur Stärkung ein leckeres Mittagessen. Die Eltern und Begleitpersonen konnten während dem Event die Sonne auf der Terrasse genießen.Nach der letzten Stationsrunde erreichte die Spannung bei der Tombola-Verlosung nochmals einen Höhepunkt. Alle Kinder konnten tolle Preise mit nach Hause nehmen! Mit einem gemeinsamen Foto ging ein erfolgreicher und sportlicher Tag zu Ende!