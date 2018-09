TSC Landeck-Zams beim Hallstätter Schwimm-Marathon

13.09.2018, 10:37 Uhr

Athleten des TSC Landeck-Zams mischten beim 8. Hallstätter Schwimm-Marathon im Spitzenfeld mit.



LANDECK/ZAMS (wiedl). Eine Abordnung des neu gegründete Triathlon- und Schwimmvereins TSC Landeck-Zams war kürzlich beim 8. Hallstätter Schwimm-Marathon am Start. Dabei ging es über eine Distanz von stolzen 10 Kilometern. In der Staffel, die mit Eva Hergel, Emanuel Ladner, Markus Riedl und Dominik Sailer besetzt wurde, erreichte der TSC Landeck-Zams den dritten Platz. Als Einzelkämpfer ging TSC-Obmann Philipp Tiefenbrunn an den Start. Er erreichte nach unglaublichen 2:41:37 Stunden den Zielbereich in Obertraun und platzierte sich in der Klasse Herren Masters 1 an Platz 2 von 25 Athleten. Klassenunabhängig erreichte Tiefenbrunn die siebentschnellste Zeit des Tages bei über 100 Startern, die sich der Herausforderung stellten.