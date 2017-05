Eine smarte Region wird forciert

10.05.2017, 09:10 Uhr

Im Rahmen der Lantech Impuls-Akademie werden Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung erörtert.



Herausforderung Mobilität

LANDECK (otko). Ziel und Zweck des Leader-Projekts "Lantech Impuls-Akademie" ist die Schaffung einer bezirksweiten Innovationsplattform. Das Projektvolumen beträgt 19.540 Euro. Das Lantech Innovationszentrum als Initiator des Projekts möchte in Zusammenarbeit mit Eder & Partner GmbH auf aktuelle wirtschaftliche Trends aufmerksam machen. Führende Wirtschaftstreibende, denen die Weiterentwicklung der Region am Herzen liegt, finden hier einen systematischen Rahmen, um gemeinsam auf relevante gesellschaftliche und wirtschaftliche Zukunftsthemen hinzuschauen und daraus Innovationen abzuleiten."Noch bis Ende 2017 wird die Lantech Impuls-Akademie gefördert, aber sie soll trotzdem weitergehen", betonte Lantech-GF Dr. Siegfried Gohm vergangenen Freitag. Zusammen mit Albert Eder gab er einen Ausblick auf die laufenden Projekte. Insbesondere die Mobilität hat sich 2016 als ein Themenfeld herauskristallisiert. Dabei wurde das Sonnenplateau als Pilotregion ausgewählt. "Neben den Gästen ist auch die Mobilität der Mitarbeiter wichtig und wie sie zu ihrem Arbeitsplatz pendeln. An den Wochenenden in der Wintersaison fahren bis zu 14.000 Fahrzeuge auf und ab – in Summe mehr als über den Reschen. Zudem werden die Seilbahnmitarbeiter bis nach Schlanders hinunter rekrutiert und mittels Kleinbussen zur Arbeitsstelle befördert", erklärt Eder.In Zusammenarbeit mit dem TVB Serfaus-Fiss-Ladis erstellten Studierende des Bachelor-Studiums "Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus" den Mobilitätsbedarf von Dienstnehmern sowie eine Online-Gästebefragung. "Die Befragung und das daraus gewonnene Datenmaterial ist hochspannend. Für alle ist es eine Win-Win-Situation und es ist der Sinn der Impuls-Akademie solche Projekte zu imitieren", zeigt sich Eder erfreut.Ein weiteres Projekt befasste sich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zwei namhafte Unternehmen mit zusammen über 1.000 Mitarbeitern haben sich einem Audit unterzogen und bekommen eine Zertifizierung. "Es ist erfreulich, wenn Beruf und Familie kompatibel gemacht werden können", so Eder.

Digitalisierung 4.0

Das nächste Projekt befasst sich unter dem Titel "Smart Region Landeck" mit den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für Unternehmen. "Noch wissen wir nicht, ob Landeck eine Smart City wird", meint Eder.Am 16. Mai werden dazu im Lantech von 16:00 bis 19:00 Uhr Experten von der Standortagentur Tirol und von drei erfolgreichen Digitalisierungs-Unternehmen über das spannende Thema referieren. Im Anschluss sind Thementische zur Diskussion geplant. "Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen. Wir sind zuversichtlich, dass das Thema Digitalisierung greift und wir einen regionalen Impuls herausfiltern können. Dazu werden wir neben der Auftaktveranstaltung im Frühjahr und Herbst noch einen weiteren Workshop zur Vertiefung anbieten", informiert Gohm.