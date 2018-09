"Frau in der Wirtschaft" zu Gast bei Kosmetik Carmen

16.09.2018, 10:20 Uhr

Die Unternehmerinnen aus dem Bezirk Landeck zeigten sich von der Betriebsbesichtigung begeistert.

ZAMS. Das Day-Spa & Kosmetikstudio Carmen in Zams öffnete am 11. September für eine "Frau in der Wirtschaft"-Betriebsbesichtigung seine Türen. Eröffnet wurde die Führung mit einer Vorstellung des Konzeptes von Frau in der Wirtschaft durch FiW Bezirksvorsitzende Petra Erhart-Ruffer. Anschließend bekamen die zahlreich erschienenen Unternehmerinnen Einblicke in die Firmengeschichte des Day-Spa & Kosmetikstudio Carmen.Nach einem schweren Schicksalsschlag, bei dem ein Feuer den vorigen Betriebsstandort vernichtete, waren Carmen und Christian Wilhelm gezwungen, sich neuen Raum für die Weiterführung ihres Betriebs zu schaffen. Jeder Schicksalsschlag bietet eine neue Chance. So entstand ein innovatives Gebäude im Herzen von Zams, welches besonders durch seinen heimeligen Charakter, die liebevolle Dekoration, modernste Ausstattung sowie das vielfältige Angebot besticht.Auf 750 Quadratmetern findet sich Platz für verschiedenste Behandlungsräume für Wellness, Beauty & Massagen, Verkaufsfläche für ausgewählte Kosmetikprodukte und eine Sonnenterrasse mit Ausblick auf die Ruine Schrofenstein. Neben dem umfangreichen Kosmetik- und Wellnessangebot bieten auch Friseurmeisterin Irmgard Schmuck, Physiotherapeut & Osteopath Dr. Ralph Medinger und Ernährungstrainerin Brunhilde Matt ihre Dienstleistungen an.Carmen Wilhelm wird seit letztem Jahr tatkräftig von Tochter Jana unterstützt. Sie absolviert die Ausbildung zur Kosmetikerin im 2. Lehrjahr.Der seit 18 Jahren erfolgreich und familiär geführte Betrieb hat bereits 27 Lehrlinge in den Lehrberufen Kosmetik und Fußpflege ausgebildet.Unsere Unternehmerinnen freuten sich über einen gelungenen Abend, die spannenden Einblicke, das Kennenlernen eines herzlichen Teams und den gemütlichen Austausch.