Gold und Bronze für Tourismusnachwuchs aus dem Bezirk Landeck

23.04.2018, 17:36 Uhr

Mit zweimal Gold, einmal Silber und fünfmal Bronze im Gepäck kehrte Tirols Tourismusnachwuchs von den Staatsmeisterschaften in Obertrum nach Hause.

BEZIRK LANDECK. Von 18. bis 20. April kämpften die 81 besten österreichischen Tourismus-Lehrlinge in der Landesberufsschule Obertrum um die begehrten Staatsmeistertitel. Den Tiroler Teilnehmern gelang erneut ein hervorragendes Ergebnis. Drei Teams in den Lehrberufen Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau und Hotel- und Gastgewerbeassistent/in traten mit jeweils drei Teilnehmern zum Kampf um Gold, Silber, Bronze an.

Die erfolgreichen Tiroler Teilnehmer:

"Die Kandidaten lieferten sensationelle Qualität ab und man konnte sowohl den tatkräftigen Einsatz als auch die Begeisterung für ihren Beruf sehen", zeigte sich Alois Rainer, Fachgruppenobmann der Gastronomie, sichtlich erfreut. Zahlreiche Tipps und Trainingseinheiten mit den jeweiligen Betreuern im Vorfeld und die hervorragende Ausbildung in der Berufsschule sind für so einen Erfolg essenziell. Das Um und Auf ist aber der Rückhalt durch den Betrieb."Veranstaltungen wie diese zeigen die außergewöhnliche Leistung unseres Nachwuchses und wir können wirklich stolz auf unser Team sein. Es ist schön zu sehen, mit welcher Leidenschaft und mit wie viel Fachwissen unser Spitzen-Nachwuchs an die Arbeit herangeht. Die Tiroler Tourismusausbildung genießt weltweit einen hervorragenden Ruf und schließlich sind es nicht zuletzt die hochqualifizierten Fachkräfte, die Tirol zum Tourismusland Nummer 1 machen", unterstreicht Andreas Fahrner, Ausbildungsreferent der Sparte Tourismus.Koch/Köchin:Eder Julia, Sporthotel Alpenrose Residenz Wolfgang Kostenzer GmbH, Maurach am Achensee – GoldSharma Jannis, Interalpen-Hotel Tyrol GmbH, Telfs – SilberRestaurantfachmann/-frau:Burger Franziska, Stock GmbH, Finkenberg – GoldOlbrich Joanna-Joy, Hotel Schwarzbrunn GmbH, Stans - BronzeHotel- und Gastgewerbeassistentin:Giehl Julia, Mattersberger HotelbetriebsgmbH, Grän – BronzeLoibl Sven, Karl Reiter Posthotel Achenkirch GmbH, Achenkirch – BronzeStotter Leonie, Großglockner Mountain Resort Kals GmbH & Co KG – Bronze