„Hannibal überquert die Alpen“: HLW Landeck half mit

04.05.2017, 13:20 Uhr

Die Schüler/innen der HLW Landeck sind für eine Unterstützung bei Tourismus-Events immer sehr gefragt.

LANDECK/SÖLDEN. Am Freitag den 21. April 2017 hatten 30 Schüler/innen der 3HWA und 3HWB die Möglichkeit in Sölden am Rettenbachferner bei dem Gletscherspektakel Hannibal im VIP-Bereich im Service mitzuarbeiten und dabei ihre praktischen Kompetenzen in der Gastronomie-Ausbildung zu zeigen.Die Schüler/innen trafen sich nach der Schule in Landeck und fuhren gemeinsam nach Sölden. Bereits vor dem Event wurden die Gäste betreut und während der Show, die um 20:00 Uhr begann, mussten die Tische neu eingedeckt werden. Die Schüler/innen konnten trotzdem noch einen Teil der Show live miterleben. Nach der Aufführung begann die Arbeit mit dem Service der Gäste erneut und dauerte bis Mitternacht an. "Es war für alle eine tolle Erfahrung und dabei konnten viele positive Eindrücke und Erfahrungen im Service gesammelt werden", so Direktor Reinhold Greuter.