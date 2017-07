18.07.2017, 17:32 Uhr

Die erfolgreichste Veranstaltung der Leistungsgemeinschaft Landeck-Zams

LANDECK(hp) Landeck lädt zur 16. Einkaufsnacht am Donnerstag den 24. August 2017Dieses Event ist mittlerweile aus dem wirtschaftlichen und auch gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken.War diese Event im Jahr 2002 das erste dieser Art in ganz Tirol so ist es mittlerweile zum Treffpunkt für zahlreiche Menschen aus Nah und Fern geworden.Die Wirtschaftsbetriebe unterstützen das Einkaufserlebnis mit tollen Angeboten bzw. mit Superschnäppchen.Sämtliche Mitgliedsbetriebe haben bis 22.00 Uhr geöffnet. Auf der Straße wird musikalische Unterhaltung geboten und ein namhafter DJ sorgt für den passenden musikalischen Hintergrund. Natürlich kommt auch das leibliche Wohl keinesfalls zur kurz. Eingesessene Gastronomen und Teilnehmer des Fischmarktes, auch Südtiroler, bieten kulinarische Köstlichkeiten, wie Bratwürste, Grillhendl, Haxn, Steaks und vieles mehr an. Zudem werden mit zwei Gewinnspielen Einkaufsgutscheine der Leistungsgemeinschaft Landeck-Zams im Gesamtwert von € 1.500 verlost.Ab 16.00 Uhr stehen sämtliche bewirtschaftete Parkflächen wie die Schentengarage, das HOFER-Areal und der Venetparkplatz kostenlos zur Verfügung.Von Zams fährt am 18.20 Uhr ein Shuttlebus halbstündlich zur Stadtmitte.Auch ein ansprechendes unterhaltsames Kinderprogramm wird angeboten. Das Highlight des Abends bildet dann LEMO mit Band um ca. 22.00 Uhr auf der Bühne beim neuen Stadtplatz