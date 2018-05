Landeck: Leichte Zunahme bei der Arbeitslosigkeit

03.05.2018, 16:00 Uhr

Landeck : AMS |

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk Landeck im April 2018 um 3 Prozent gestiegen. Bei den offenen Stellen ist ein Rückgang zu verzeichnen.

BEZIRK LANDECK. In Österreich ist die Arbeitslosigkeit gegenüber dem April im Vorjahr um8,6 Prozent gesunken und in Tirol um 9,7 Prozent. "Im Bezirk Landeck ist die Arbeitslosigkeit um 3 Prozent gestiegen. Das Ende der guten Wintersaison spiegelt sich in der Statistik wieder. Registriert waren insgesamt 2.896 Arbeitslose sowie 285 Offene Stellen," bilanziert AMS-Leiter Günther Stürz.Im Vergleich zum Vorjahr kam es bei den Älteren und bei den AusländerInnen zu einer kleinen Steigerung der Arbeitslosigkeit. Acht vorgemerkte Lehrstellensuchende bedeuten Gleichstand im Vergleich zum April 2017. Darauf kommen 79 zu besetzende Lehrstellen (-37). Derzeit sind 407 junge Menschen unter 25 Jahren arbeitslos, dies sind gleich viele Personen wie im April 2017. Ende April standen 114 Arbeitslose in Schulung, dies bedeutet 50 Perso- nen weniger im Vergleich zum April im Vorjahr.