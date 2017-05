Landeck: Rückgang bei der Arbeitslosigkeit

03.05.2017, 15:50 Uhr

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk Landeck im April 2017 um 16,6 Prozent gesunken. Bei den offenen Stellen ist eine Zunahme zu verzeichnen. Die lange Wintersaison schlägt sich in der Statistik nieder.

BEZIRK LANDECK. In Österreich ist die Arbeitslosigkeit gegenüber dem April im Vorjahr um 4,5 Prozent gesunken und in Tirol um 10,1 Prozent. "Im Bezirk Landeck ist die Arbeitslosigkeit um 16,6 Prozent gesunken, registriert waren insgesamt 2.811 Arbeitslose", berichtet AMS-Leiter Günther Stürz. Im April 2017 wurden 96 offene Stellen mehr gemeldet als im April des Vorjahres. "Durch die lange Wintersaison waren die ArbeitnehmerInnen länger beschäftigt und wurden später arbeitslos, deshalb die sehr positiven Zahlen in der Statistik", so Stürz.Im Vergleich zum Vorjahr kam es bei den AusländerInnen, bei den Jugendlichen und bei den Älteren zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit. Acht vorgemerkte Lehrstellensuchende bedeuten zwei Personen weniger als im Vergleich zum April 2016. Darauf kommen 116 zu besetzende Lehrstellen (-29). Derzeit sind 407 junge Menschen unter 25 Jahren arbeitslos, dies sind 105 Personen weniger als im Vergleich zum April 2016. Ende April standen 164 Arbeitslose in Schulung, dies bedeutet 30 Personen mehr zum April im Vorjahr.