Medaillenregen an der TFBS Landeck

05.05.2017, 12:30 Uhr

Franziska Kullmann ist Staatsmeisterin in der Küche

LANDECK (joli). Das Team der Tiroler Fachberufsschule für Tourismus und Handel in Landeck (TFBS) mit Dir. Günther Schwazer und Vizedir. Martina Bombardelli zeigen sich stolz über die Erfolge ihrer SchülerInnen. Diese konnten einige ausgezeichnete Bewerbe gewinnen und glänzten mit ihren Leistungen.So holte sich die TFBS Landeck Schülerin Franziska Kullmann Gold sowie den Staatsmeistertitel "Koch/Köchin" bei der Staatsmeisterschaft der Lehrlinge in Tourismusberufen, welche kürzlich in Obertrum bei Salzburg stattfand. Die 20-Jährige, die ihre Lehre als Gastronomiefachfrau im Hotel Engel in Grän absolviert, verdankt ihren Erfolg ihrem Engagement, der tollen Ausbildung an der Schule und im Betrieb und den engagierten Trainern.Auch die Ergebnisse der HGA-Teilnehmerinnen (Hotel- und GastgewerbeassistentIn) der TFBS Landeck konnten sich sehen lassen: Gold ging an Rebecca Andiel (Singer Sporthotel & Spa, Berwang), Silber an Laura Noelia Martin Gomez (Hotel Pachmair, Uderns) und an Michelle Mayer (Romantikhotel Böglerhof/Alpbach).Der Restaurantfachmann Firat Aglamaz (Schlosshotel Fiss) freute sich über Silber und die Restaurantfachfrau Ayfer Özcelic (Alpenresort Schwarz/Mieming) über eine Bronze-Medaille. Trainiert wurden sie u.a. von Vizedir. Martina Bombardelli.Die insgesamt neun tiroler Teilnehmer holten drei Gold-, fünf Silber- und eine Bronzemedaille.Fachgruppenobmann Josef Hackl freute sich über die Leistungen der Lehrlinge: "Dieses Ergebnis zeigt, dass wir in Tirol auf dem richtigen Weg sind. Unsere Lehrlinge gehören zu den Besten in Österreich!"Auch beim coolsten Nachwuchswettbewerb Europas "Junge Wilde" für Köche unter 30 Jahren konnte der TFBS Landeck Schüler Dimitri Jubke mit seinem Können überzeugen.Beim "Europaquiz" im Fach Politische Bildung wurde die Schule durch Anja Grüner, Rommy Bekebrede und Theodor Hellmuth erfolgreich vertreten. "Wir freuen uns sehr, dass Anja den ersten Platz der Tiroler Fachberufsschulen erreichte", so der Direktor.Die Köchin Johanna Ladner (Hotel Trofana Royal, Ischgl) beeindruckte in der Kategorie "Klassische Rede/Berufsschule" beim Jugendredewettbewerb und durfte den Bezirks- und Landessieg mit nachhause nehmen.Zu diesen hervorragenden Leistungen gratulierten auch die Lehrbetriebe, Bgm. Wolfgang Jörg, Otmar Ladner (WK Landeck) und Andreas Fahrner (Ausbildungsreferent der WK Tirol).

Vertiefte Ausbildung für Lehrlinge

Interessierter Nachwuchs

Die Qualitätsoffensive im Bereich Tourismuslehrberufe soll die Voraussetzung dafür schaffen, dass die Qualität der Ausbildung der FacharbeiterInnen auf höchsten Niveau nachhaltig gesichert ist: "Ob Trend Food, Jungsommelier, Käse- oder Kaffeekenner – Unsere Lehrlinge sind der Renner! Unsere Devise: Qualitätsoffensive."Im Rahmen der Qualitätsoffensive werden in Abstimmung mit den Lehrbetrieben zusätzlich zur Basisausbildung jene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt, die den Marktgegebenheiten, den Standards sowie Trends und regionalen Besonderheiten im Tourismus entsprechen: Jungsommelier und Kaffeeexperte/Kaffeeexpertin (Barista) für den LehrberufRestaurantfachmann/-frau // Küchentrends (Food Design) und KäsekennerIn für den Lehrberuf Koch/Köchin // Fachspezifische Kundenorientierung für den Lehrberuf Hotel- und GastgewerbeassistentIn // Lehrlinge der Lehrberufe Gastronomiefachmann/-frau können zwischen den Zusatzausbildungen für den Lehrberuf Koch/Köchin und Restaurantfachmann/-frau wählen.Um den Lehrlingen und Lehrbetrieben diese qualitativ hochwertige Ausbildung bieten zu können, wird die Lehrgangsdauer im 2. Lehrjahr von derzeit 8 auf 9 1/3 Wochen verlängert. Beim Lehrberuf Gastronomiefachmann/-frau erfolgt die Verlängerung der Lehrgangsdauer im 3. Lehrjahr.Erfolgreiche Personen der Wirtschaft, wie Top-Koch und Käsesommelier Christoph Gschwendtner, Top-Barista Goran Huber, Top-Sommelier Suwi Zlatic, Haubenkoch Siegfried Kröpfl (Vegan), Hotel Löwe Bär (Serfaus), stehen besonders hinter dem Projekt und unterstützen es.Die Teilnahme an dieser Zusatzausbildung ist für Lehrlinge und Lehrbetriebe freiwillig und wird am Schulstandort der TFBS Landeck zweimal je Schuljahr (Oktober bis Dezember oder April bis Juni) angeboten.Ende April informierten sich rund 480 SchülerInnen beim fünften Berufsfestival der Wirtschaftskammer Landeck zum Thema Lehre. Am Stand der Tourismusbetriebe gab es tolle Preise beim Facebook-Gewinnspiel für die teilnehmenden SchülerInnen der 7. Schulstufe zu gewinnen: 1. Platz NMS Paznaun (Schnuppertag & Abendessen, Hotel Trofana Royal, Ischgl), 2. Platz NMS Zams-Schönwies (Schnuppertag & Abendessen, Arlberg Hospiz Hotel, St. Christoph), 3. Platz Neue Praxisschule Edith Stein (Schnuppertag & Abendessen, Hotel Löwe Bär, Serfaus), 4. Platz Neue Praxisschule Edith Stein (Tagesskipass & Verköstigung, Bergbahnen Nauders).