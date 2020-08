Ärzte warnen davor, mit dem Hygieneartikel den Gehörgang zu reinigen.

ÖSTERREICH. Besonders beliebt in Hinblick auf die Reinigung der Ohren sind Wattestäbchen. Mit ihrer kleinen Spitze bieten sie sich dafür an, Ohrenschmalz oder etwaige Fremdkörper aus dem Gehörgang zu entfernen. Jedoch verbirgt sich hinter dieser Annahme ein großer Irrtum. Wattestäbchen stellen nämlich eine beträchtliche Gefahr für das Ohr dar. So können die kleinen, spitzen Gegenstände beispielsweise den Gehörgang und das Trommelfell verletzen oder sogar im Ohr haften bleiben.

Das Ohr reinigt sich selbst

Unsere Ohren brauchen tatsächlich keine spezielle Reinigung. Unser Ohrenschmalz dient als Trägersubstanz für abgestorbene Hautzellen, Schmutz und Bakterien, es wird durch die Bewegung von feinen Härchen im Gehörgang in Richtung der Ohrmuschel befördert. Führt man jedoch ein Wattestäbchen ins Ohr ein, wird das Ohrenschmalz tief in den Gehörgang gedrückt. Dort verdichtet es sich meist zu einem dicken Pfropf, der sich nicht mehr von allein löst. In diesem Fall ist häufig die professionelle Entfernung des Pfropfs durch einen HNO-Arzt vonnöten.

Ohrenschmalz ist hygienisch

Ohrenschmalz hat nichts mit mangelnder Hygiene zu tun. Im Gegenteil! Es befeuchtet den Gehörgang und verhindert, dass Keime tief ins Ohr gelangen. Aufgrund dessen sollte eine übertriebene Reinigung vermieden werden. Ausschließlich die Ohrmuschel und die Haut hinter dem Ohr sollten regelmäßig mit lauwarmem Wasser und einem Waschlappen oder einem Wattepad gereinigt werden. Wer Schmerzen im Ohr hat, weniger hört oder das Gefühl hat, das Ohr sei "schmutzig", sollte dem HNO-Arzt einen Besuch abstatten. Dieser entscheidet, ob eine professionelle Reinigung – meist eine Ohrspülung – notwendig ist. Mehr Informationen zu weiteren Auslösern von Schwerhörigkeit finden Sie auf www.minimed.at/schwerhoerigkeit.