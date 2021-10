Mit dem neuen Biologiezentrum am Djerassiplatz 1 wurde ein klimafreundliches Universitätsgebäude für 5.000 Studierende eröffnet.

WIEN/LANDSTRASSE. "Mit diesem Standort wird der Campus Vienna BioCenter weiter verstärkt und zu einem Leuchtturm der Forschung, der in ganz Europa und darüber hinaus sichtbar ist", so Universität Wien Vizerektor Jean-Robert Tyran. Das University of Vienna Biology Building beherbergt große Teile der Fakultät für Lebenswissenschaften und Bereiche des Zentrums für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft der Universität Wien.

Über den Sommer sind 500 Mitarbeiter der Universität Wien an ihrem neuen Arbeitsplatz angekommen; Forschungsgeräte und Laborausstattung wurden übersiedelt. Damit bietet das Biology Building jetzt die baulichen und infrastrukturellen Voraussetzungen für naturwissenschaftliche Forschung und Lehre.

Flexibel und klimafreundlich

Bei der Planung des Biologiezentrums achtete man besonders darauf, ein klimafreundliches Universitäts- und Forschungsgebäude zu konzipieren. Das begann beim Grundriss, der so flexibel wie möglich geplant wurde. Die Größe der Räume kann angepasst werden, Laborflächen können in Büros umfunktioniert werden und umgekehrt.

Bürgermeister Michael Ludwig, Universität Wien Vizerektor Jean-Robert Tyran, Wissenschaftsminister Heinz Faßmann und BIG CEO Hans-Peter Weiss (v.l.) bei der Eröffnung des Biozentrums.

Foto: Bruno Klomfar

hochgeladen von Hannah Maier

"Mit dem Biology Building der Uni Wien wird unsere Universitäts- und Wissenshauptstadt nun um noch eine Facette reicher: In dem Gebäude in Neu Marx werden Mitarbeiter und Studierende ein für Forschung, Lehre, Studium und Administration inspirierendes Umfeld vorfinden", so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei der offiziellen Eröffnung.

Und erstmals wird in Wien bei einem Forschungsgebäude die Laborabluft zur Wärmerückgewinnung genutzt, sodass mindestens 30 Prozent der benötigten Wärme im Vergleich zu einem herkömmlichen Laborgebäude eingespart werden können.

