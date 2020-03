Nirgendwo anders findet man so viel für seinen tierischen Liebling, wie bei der Haustiermesse 2020 in Marx Halle.

Mehr als 220 Aussteller rund um Hund, Katze, Nager Terraristik und einige für Aquaristik und Hühnerhaltung bieten alles was das Herz begehrt.

Bei der ÖKV Rassenpräsentation sind über 200 Hunde verschiedenster Rassen mit sachkundiger Erklärung der Vorzüge und Bedürfnisse der unterschiedlichen Rassen zu sehen.

Die größte Katzenausstellung Österreichs vom Verein ÖVEK zeigte Samtpfoten vieler verschiedener Rassen am 1.Tag.

Züchter waren ebenfalls vor Ort und Gäste konnten mit ihnen ins Gespräch kommen.

Diverse Shows und Vorträge auf der Messe

Zahreiche Shows für die ganze Familie, wie etwa Hunde die Hundeskunstücke zeigen sind vor Ort zu sehen.

Interessante Vorträge wie etwa über Therapiehunde, rundeten das Programm bei der Messe ab.

Auch das ein oder andere süße Geschenk für Katzen und Hundefreunde, konnte bei der Messe am Eröffnungstag erstanden werden.

Heuer sind auch erstmals Alpakas zu sehen.

Der Corona Virus konnte die Stimmung nicht trüben da sehr viele Besucher gekommen sind und auch morgen findet die Haustiermesse noch ein 2. Mal, wie gewohnt statt.

Infos: https://www.haustiermesse.info/

Um einen kleinen Überblick zu erhalten von der Haustiermesse 2020, klicken sie sich durch meine Bildergalerie!

Alle Fotos von Nicole Kawan

https://www.facebook.com/Pressefotos.at/