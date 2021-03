Bio-Backwaren, Süßes, Salate, Sandwiches und ausgewählte Weine: Ab sofort werden in "The Ambassy" im 3. Bezirk Delikatessen von Marco Simonis und der Bäckerei Weichslbaum zum Verkauf gebracht.

WIEN/LANDSTRASSE. Im "The Ambassy" wohnt man im Diplomatenviertel. Jetzt bietet das Projekt auf einer seiner Geschäftsflächen eine temporäre Gourmet-Kooperation: Marco Simonis und Robert Weichslbaum verwöhnen künftig Feinschmecker auf höchstem Niveau.

Dienstag bis Freitag jeweils von 8.30 bis 14.30 Uhr ist der Pop-up-Store in der Beatrixgasse 27 bis auf Weiteres geöffnet. Das Team von The Ambassy möchte durch die Bereitstellung von Pop-up Flächen nicht nur den Bewohnern eine Abwechslung bieten, sondern auch die Unternehmer in Zeiten der Corona-Pandemie unterstützen.

Das Marktkonzept: Brot bis Espresso

Simonis und Weichslbaum haben sich gemeinsam ein Marktkonzept für The Ambassy überlegt. Davon profitieren nicht nur die Laufkundschaft, sondern auch die Bewohner des Gebäudes. Weichslbaum zeigt sich voller Vorfreude: „Bei einem derartigen Pop-up-Store konnten wir bis dato noch nicht mitwirken. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir innerhalb dieses exklusiven Wohnprojekts Teil dieses Marktkonzepts sind.“

Aus der Simonis Patisserie werden Brote, Brioche, High Protein Cracker, Pikantes, Feines , Espresso Spezialitäten, aber auch Dekoration und Accessoires angeboten. „Jeden Freitag gibt es eine besondere Köstlichkeit“, verrät Simonis. „Döllerers Käseleberkäse aus Salzburg im Semmerl vom Weichslbaum darf man einfach nicht verpassen.“ Seine Lieblingsbäckerei aus Rohrendorf bei Krems bringt innerhalb des Stores zwei besondere „Brototypen“ zum Verkauf: Marie-Theres und Johannes – zwei Kreationen, die nach den Bäckerskindern benannt sind.