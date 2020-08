Volksschullehrer Taylan Cay startete mit seinen Schülern ein Musikprojekt. Das Ergebnis ist eine eigene Platte.

LANDSTRASSE. Schule einmal anders: An der Wiener Sprachheilschule steht ein ganz besonderes Musikprogramm auf dem Stundenplan. Verantwortlich dafür ist Taylan Cay.

In der Ganztagsvolksschule in der Landstraßer Hauptstraße 146 betreuen Sprachheillehrer Pflichtschüler mit Sprach- und Sprechauffälligkeiten. Die Förderung erfolgt entweder ambulant oder in sogenannten Integrationsklassen. Eine dieser Klassen mit künstlerisch-kreativem Schwerpunkt leitet Taylan Cay. Kurz: Musik, Theaterprojekte und vieles mehr.

Eigentlich ist Cay Musiker und Produzent, war jahrelang in dieser Branche tätig. "Dann kam der Verfall der Musikindustrie durch die Downloads", sagt er. "Ich habe mich entschlossen, Volksschullehrer zu werden."

Ein neuer Berufswunsch

Schon während der Schulzeit interessierte sich der heute 41-Jährige, der als Gastarbeiterkind ohne Deutschkenntnisse aus der Türkei nach Österreich kam, für diesen Beruf. "Alle haben gesagt, ich soll Lehrer werden", lächelt er. "Ich hatte schon immer einen guten Draht zu Kindern, kommunizierte mit ihnen auf Augenhöhe." Mit 30 Jahren setzt er den Berufswunsch in die Tat um. Ganz losgelassen hat den Wiener die Musik jedoch nie.

Sein musikalisches Wissen ist ihm im aktuellen Job von Nutzen. Denn gemeinsam mit der vierten Klasse startete er nun ein Musikprojekt. "Ich habe angefangen, Instrumente mitzubringen und die Kinder haben sie ausprobiert. Das hat erstaunlich gut funktioniert", erzählt er. "Dann haben wir begonnen, Texte zu schreiben und aufzunehmen. Geplant war nichts, es hat sich dann einfach weiterentwickelt."

Hommage an Volksschule

Das Ziel: Mit Ende des Schuljahrs ein fertiges Album zu produzieren. Doch dann kam die Coronakrise – und machte Cay einen Strich durch die Rechnung. Dennoch: Eine Platte ist bisher entstanden. Sie heißt "2020" und beinhaltet elektronische Musik. Der Inhalt soll eine Hommage an das Volksschulleben sein. "Es gibt noch einige Stücke, die herumliegen und deshalb möchte ich im Herbst eine CD fertigstellen", erzählt der Initiator.

Doch warum die ganze Arbeit? "Ich will einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Und ich setze eben in der Schule an", erklärt er. "Wir arbeiten hier anders, reformpädagogisch. Das Soziale und natürlich der Respekt sind bei uns Schwerpunkte." Auch wenn die Viertklässler nun weiterziehen, ist das Projekt für Cay nicht beendet. "Die Bandmitglieder wechseln, aber es geht weiter", meint er lachend.

Die Platte "2020" ist unter caytaylan.bandcamp.com erhältlich. Mehr Infos zum Projekt gibt es auf YouTube unter "cay taylan & the bonksis".